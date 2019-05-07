Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»

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Госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.
Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»
  • Reuters

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы американского посольства в Германии.

«К сожалению, мы должны отложить визит в Берлин из-за неотложных дел. Мы с нетерпением ждём возможности назначить новую дату этих важных переговоров. Госсекретарь с нетерпением ждёт поездки в Берлин в ближайшее время», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее источник в МИД России сообщил, что Помпео и министр иностранных дел Сергей Лавров могут провести встречу 14 мая в Сочи

Позднее факт подготовки таких переговоров подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

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