Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»

Госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы американского посольства в Германии.

«К сожалению, мы должны отложить визит в Берлин из-за неотложных дел. Мы с нетерпением ждём возможности назначить новую дату этих важных переговоров. Госсекретарь с нетерпением ждёт поездки в Берлин в ближайшее время», — говорится в сообщении в Twitter.

.@statedeptspox: „Bedauerlicherweise müssen wir den Besuch in Berlin aufgrund dringender Angelegenheiten verschieben. Wir freuen uns darauf, einen neuen Termin für diese wichtigen Gespräche zu vereinbaren. Der Außenminister freut sich schon darauf, bald nach Berlin zu kommen." — US-Botschaft Berlin (@usbotschaft) 7 мая 2019 г.

Ранее источник в МИД России сообщил, что Помпео и министр иностранных дел Сергей Лавров могут провести встречу 14 мая в Сочи.

Позднее факт подготовки таких переговоров подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.