В Госдуме оценили решение Ирана по СВПД

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Иран действует абсолютно логично и в своих интересах. В его отношении не выполняются взятые обязательства, Соединённые Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была ещё одна страна-изгой, из-за которой американцы снова смогли бы наращивать расходы на вооружение. В США искали всё новые поводы, чтобы ужесточить санкции против Ирана, и в итоге приняли решение вообще выйти из сделки», — сказал депутат.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.