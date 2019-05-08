В Госдуме оценили решение Ирана по СВПД

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Госдуме оценили решение Ирана по СВПД
  • ©duma.gov.ru

«Иран действует абсолютно логично и в своих интересах. В его отношении не выполняются взятые обязательства, Соединённые Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была ещё одна страна-изгой, из-за которой американцы снова смогли бы наращивать расходы на вооружение. В США искали всё новые поводы, чтобы ужесточить санкции против Ирана, и в итоге приняли решение вообще выйти из сделки», — сказал депутат.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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