«Ошиблись в выборе средств»: МИД России осудил американские санкции против Ирана

Антииранские санкции США говорят о стремлении «подчинить весь мир своей воле». Об этом заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что попытка давления не сделает из Тегерана «покладистого переговорщика». Сообщается, что парламент Ирана уже принял закон об ответных санкциях против США. Журналисты, ссылаясь на текст документа, отмечают, что руководство страны обязуется противодействовать Вашингтону и американским вооружённым силам.

Вводя антииранские санкции, США демонстрируют, что хотят «подчинить весь мир своей воле». Так в МИД России прокомментировали введённые Соединёнными Штатами санкции против исламской республики.

«Делается это для того, чтобы лишить Иран экспортных поступлений, подорвать его экономику, поскольку самостоятельная политика Тегерана давно не устраивает США, в том числе из-за того, что мешает американцам чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в понедельник 22 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не будет в начале мая продлевать исключения в эмбарго нефти из Ирана.

«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов, — сказал Помпео. — Решение было принято после внесения Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность США уничтожению иранской террористической сети и изменению злонамеренного поведения иранского режима».

Отметим, что исключения касались восьми стран — Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Индии, Италии и Греции. Они действуют до 2 мая этого года. Сами санкции США оправдывают тем, что Иран якобы не остановил ядерную программу.

Так, в 2015 году Иран заключил ядерную сделку с Россией, США, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. Согласно соглашению, получившему название Совместный всеобъемлющий план действий, Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие санкции.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки, так как по мнению Вашингтона Тегеран не выполнял её условия. При этом остальные участники сделки и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет все условия.

В российском МИД убеждены, что вводя санкции, США намерены навязать Ирану свои условия. Дипломаты подчеркнули, что эта тактика не приведёт к желаемому результату.

«Но США явно ошиблись в выборе средств, если решили методом экономического удушения, ударом по условиям жизни простых иранцев сделать из Тегерана покладистого переговорщика, готового к любым сделкам на американских условиях», — говорится в комментарии.

В министерстве отметили, что эта политика «не добавит американцам международного авторитета», так как другие страны видят, как политика США «становится всё более агрессивной и безрассудной».

«Подтверждаем неизменную приверженность России выполнению СВПД. Призываем здравомыслящие силы сделать всё от них зависящее для обеспечения устойчивой работы этой уникальной договорённости, через разрушение которой Вашингтон пытается сегодня реализовать свои опасные для всего человечества геополитические амбиции», — заключили в МИД РФ.

Антиамериканские санкции

Отметим, что 23 апреля Иран принял закон об ответных санкциях. Об этом сообщило агентство Тасним. Согласно данным журналистов, руководство Ирана должны противодействовать «террористической деятельности американских ВС».

Этот документ — часть общего плана по противодействию «враждебным заговорам» США, подчеркнули в агентстве. Ранее Высший национальный совет безопасности Ирана (ВСНБ) предложил стратегию, состоящую из 14 пунктов. По данным агентства Mehr, все положения документа были приняты.

Так, согласно этому плану, Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) признаётся террористической организацией, а сами Соединённые Штаты — «государством — спонсором терроризма».

Документ даёт возможность вводить санкции против стран и людей, которые сотрудничают с CENTCOM. А люди и организации, которые продолжают поддерживать отношения с Корпусом стражей исламской революции, получат защиту Тегерана «от возможного правового и духовного вреда».

Правительство исламской республики, помимо прочего, должно будет сотрудничать с международными организациями, а также вести двусторонние и многосторонние переговоры с другими странами для нейтрализации этих мер.