«Максимальная сдержанность»: почему Европа не поддержала американскую трактовку инцидента в Оманском заливе

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Виктор Миронов, Елизавета Комарова
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала к сдержанности в оценке инцидента в Оманском заливе, где 13 июня были подожжены два танкера. Таким образом, она не поддержала позицию США, Израиля и Саудовской Аравии, которые сразу же обвинили Иран в организации теракта. МИД Германии также воздержался от выводов о чьей-либо виновности. По мнению аналитиков, страны ЕС не заинтересованы в усилении давления на Иран, поэтому постараются помирить Исламскую Республику с США. В то же время не факт, что обе страны согласятся на переговоры при посредничестве Брюсселя, считают эксперты.
«Максимальная сдержанность»: почему Европа не поддержала американскую трактовку инцидента в Оманском заливе
  • Reuters
  • © ISNA/Handout

ЕС призывает реагировать с максимально возможной сдержанностью на инцидент в Оманском заливе и провести деэскалацию напряжённости в регионе. Об этом заявила 17 июня глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы призывали к максимальной сдержанности… Мир просто не может себе позволить очередной кризис», — сказала она перед началом переговоров Совета по иностранным делам ЕС.

  • Федерика Могерини
  • Reuters
  • © Piroschka van de Wouw

Эту позицию поддержал германский МИД. Берлин ознакомился с доказательствами вины Ирана, которые предоставили США, уведомил журналистов глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас на брифинге в Люксембурге.

«Мы сравниваем это с нашей информацией. Думаю, нужен крайне тщательный подход. Мы продолжим обмен с нашими партнёрами», — приводит его слова РИА Новости.

Маас воздержался от каких-либо выводов или утверждений о чьей-либо виновности во взрывах в Оманском заливе. По его словам, Германия не определилась в своей оценке инцидента. 

Выяснить все обстоятельства инцидента путём независимого расследования призвал ранее и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что истина в этом деле уже установлена. В интервью телеканалу Fox News 14 июня он прямо возложил ответственность за подрыв танкеров на Иран. Об этом же заявил госсекретарь Майк Помпео.

«То, что произошло, — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет», — сказал Помпео 16 июня в интервью Fox News.

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В качестве доказательства этих обвинений Пентагон обнародовал видео, на котором, по утверждению Вашингтона, моряки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) снимают с одного из судов неразорвавшуюся мину. При этом опубликованная запись отличается довольно низким качеством, из-за чего определить, что именно делают на ней люди и к какой стране они принадлежат, невозможно.

При этом позицию США уже поддержали Великобритания, Израиль и Саудовская Аравия. Однако представители властей большинства стран Европы весьма осторожно комментируют инцидент в Оманском заливе. 

Напомним: 13 июня в международных водах Оманского залива были взорваны два танкера — Front Altair (шёл под флагом Маршалловых островов) и Kokuka Courageous (шёл под флагом Панамы). Никто из членов экипажей не пострадал. Моряков с Kokuka Courageous спасли голландский буксир Coastal Ace и американский эсминец Bainbridge. Экипаж Front Altair приняли на борт южнокорейский сухогруз Hyundai Dubai и корабли КСИР. Среди спасённых моряков 11 россиян.

Иран категорически отрицает причастность к взрывам танкеров. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что имела место тщательно подготовленная провокация. В своём Twitter он обратил внимание на то, что танкеры, перевозившие груз японской компании, были атакованы во время визита в Тегеран премьер-министра Японии Абэ Синдзо. 

Европа на распутье

Осторожные комментарии чиновников ЕС объясняются в первую очередь отсутствием уверенности в том, кто именно стоит за атаками на танкеры, сказал в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин.

  • Нефтяной танкер, взорванный в Оманском заливе
  • © ISNA/REUTERS

Взрывы танкеров, следующих в акватории Оманского залива, не первые за последнее время, напоминает он. В мае четыре коммерческих грузовых судна были атакованы в территориальных водах ОАЭ. США также обвинили в этих диверсиях Иран, однако каких-либо убедительных доказательств предъявлено не было, отмечают политологи.

«Если говорить объективно, то все эти взрывы не в интересах любого государства региона. США они тоже невыгодны. Однако не следует забывать, что есть силы, которые кровно заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана не нормализовалась даже в минимальной степени», — утверждает Владимир Сажин.

К этим силам эксперт относит в первую очередь ИГ*. Эта группировка противостоит Ирану и имеет технические возможности для совершения такого рода диверсий, отмечает эксперт. 

«В рядах группировки есть профессионалы в области военного дела и диверсий. Их подготовка достаточна для того, чтобы осуществить такие сложные с технической точки зрения теракты», — считает Сажин. 

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Кроме того, влиятельные противники нормализации обстановки вокруг Ирана есть во многих государствах региона, полагает эксперт. 

«Поэтому сказать наверняка, кто стоит за этими терактами, нельзя. Не только Германия, но и ряд других стран вплотную занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском виновника этих террористических актов. Если выяснят, это будет положительным моментом», — говорит Сажин.

Нельзя исключить, что взрывы танкеров направлены против арабских стран Персидского залива, которые зависят от цен на нефть и её бесперебойной доставки до потребителя морским путём, отметил в беседе с RT востоковед Саид Гафуров. 

«Никто не понимает, кто это сделал, но понятно, что это был точно не Иран. Это всем ясно, в том числе в Евросоюзе. Поэтому склонить ЕС на свою сторону США вряд ли удастся», — полагает эксперт.

Политика против бизнеса

В сложившейся ситуации Евросоюз будет стремиться примирить США и Иран, считают аналитики. Однако миротворческие усилия ЕС будут в итоге наталкиваться на недоверие со стороны Вашингтона и Тегерана, где уверены, что Европа должна предпринять определённые действия. С точки зрения США, ЕС должны поддержать своего американского союзника, с точки зрения Ирана — европейцы должны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и восстановить экономические связи с иранцами.  

  • Флаги Ирана и ЕС
  • globallookpress.com
  • © ZUMA Press

Взрывы танкеров в Оманском заливе произошли в крайне неподходящее для урегулирования ситуации вокруг Ирана время, отмечает в беседе с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. 

Приостановив выполнение обязательств по ядерной сделке, Иран сделал то, что обещал, но сейчас это выглядит как ответ Тегерана на американские обвинения в терроризме и попытка нагнетать обстановку, говорит эксперт.

«Однако иранцы вовсе не заинтересованы в обострении ситуации и уж тем более в военном конфликте. Экономика их страны находится не в том состоянии, чтобы идти на конфронтацию. Иран приостановил свои обязательства по СВПД, чтобы воздействовать на Европу. Европейцы подчинились санкциям, которые ввели США: речь идёт о вторичных санкциях против компаний, которые ведут торговлю с Ираном, в частности закупают иранскую нефть», — утверждает Фёдорова. 

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Ранее представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что иранцы прекращают экспорт тяжёлой воды. Также они планируют к 27 июня получить свыше 300 кг обогащённого урана и оставить его на территории Исламской Республики. И то и другое запрещено СВПД по иранской ядерной программе. Согласно положениям этого документа, Иран обязан продавать тяжёлую воду и иметь не более 300 кг обогащённого урана.

В мае иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран в течение 60 дней приостановит часть своих обязательств по СВПД. Иранские власти связали своё решение с выходом 8 мая 2018 года Соединённых Штатов из ядерной сделки. Вслед за отзывом подписи президента США под СВПД Вашингтон расширил санкции против Ирана и призвал присоединиться к ним страны ЕС. Так как в сложившейся ситуации европейские государства не могут в полной мере выполнить обязательства СПВД, которые предусматривают восстановление экономических связей стран Евросоюза с Ираном, сама ядерная сделка теряет смысл, заявил Мохаммад Джавад Зариф. 

«Сейчас есть короткое время для остальных участников СВПД, в частности европейских стран, с тем чтобы обязательства, которые их министры приняли на себя, были реализованы», — сказал глава МИД Ирана журналистам 8 мая на брифинге после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Владимир Сажин отмечает, что европейцы выработали механизм для обхода американских санкций.

«Но пока никакой практической деятельности европейского бизнеса через этот канал не прослеживается. Дипломаты и политики выступают за, а бизнес — против по очень простой причине: они боятся американских санкций», — говорит эксперт. 

В политическом плане Америка вряд ли перетянет Европу на свою сторону, но, действуя жёсткими экономическими санкциями, как первичными, так и вторичными, против всех физических и юридических лиц, которые ведут бизнес с Ираном, США могут изолировать эту страну, отмечает Сажин. 

«Инцидент в Оманском заливе добавляет дополнительной напряжённости и неопределённости в ту ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Ирана», — резюмирует Фёдорова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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