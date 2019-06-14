США направляют в Оманский залив эсминец в связи с «атакой» на танкеры

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Соединённые Штаты приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец в связи с «атакой» на танкеры. Об этом Центрального командования Вооружённых сил США.

«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметили в командовании, США и их региональные партнёры взаимодействуют в области реагирования на произошедшие атаки.

«Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества», — добавили в командовании.

Ранее представитель Центрального командования Вооружённых сил США подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.

Также Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.

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