США направляют в Оманский залив эсминец в связи с «атакой» на танкеры
«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отметили в командовании, США и их региональные партнёры взаимодействуют в области реагирования на произошедшие атаки.
«Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества», — добавили в командовании.
Ранее представитель Центрального командования Вооружённых сил США подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Также Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.
США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.