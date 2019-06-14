«Шито белыми нитками»: США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожару на танкерах

Минобороны США обвинило иранских военных в том, что через несколько часов после инцидента с танкерами в Оманском заливе они якобы сняли с одного из кораблей неразорвавшуюся магнитную мину. В качестве «доказательства» опубликована видеозапись низкого качества, из которой непонятно, что происходит. На этом фоне американские власти обвинили Тегеран в «атаке» на грузовые суда и эскалации напряжённости в Персидском заливе. Иран отвергает подобные обвинения, а глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф высказал мнение, что Вашингтон проводит планомерную кампанию по саботажу дипломатического пути урегулирования конфликта. Военные эксперты критически отнеслись к опубликованной записи, напомнив, что Соединённые Штаты активно используют провокации для формального обоснования дальнейших силовых действий.

Минобороны США обвинило иранских военных в том, что после инцидента с танкерами в Оманском заливе они якобы сняли с одного из пострадавших кораблей неразорвавшуюся магнитную мину. На распространённой Центральным командованием Вооружённых сил США (CENTCOM) видеозаписи низкого качества представлена склейка моментов, на которых некие люди на катере находятся у борта танкера, визуально напоминающего Kokuka Courageous (явных подтверждений этому нет).

CENTCOM также опубликовало свою версию хронологии событий 13 июня. Так, сообщается, что ВМС США в регионе получили два отдельных сигнала бедствия: в 06:12 по местному времени (04:42 мск) — от танкера Front Altair и в 07:00 (05:30 мск) — от судна Kokuka Courageous. Оба корабля находились в международных водах в Оманском заливе.

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В момент инцидента примерно в 40 морских милях от Front Altair находился американский эсминец USS Bainbridge, который направился к терпящему бедствие кораблю, сообщило Центральное командование.

Далее, по словам американцев, около восьми утра (06:30 мск) американский самолёт заметил группу кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые приближались к танкеру. Через некоторое время иранцы подняли на борт спасательный плот Front Altair, а также забрали экипаж корабля, который на тот момент находился на судне Hyundai Dubai.

Около 11:00 (09:30 мск) эсминец USS Bainbridge подошёл к буксиру Coastal Ace, который спас 21 моряка с Kokuka Courageous и забрал экипаж на борт «по просьбе капитана танкера», рассказали американские военные. Далее в представленной хронологии отмечается перерыв в несколько часов, а следующая запись как раз содержит обвинения в адрес иранских военных.

«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса «Гашти» приблизился к танкеру Kokuka Courageous и был замечен и зафиксирован при извлечении неразорвавшейся магнитной мины из Kokuka Courageous», — заявил глава пресс-службы CENTCOM Билл Урбан, к докладу которого прилагается видео.

Как подчеркнули в Центральном командовании, Соединённые Штаты и их партнёры в Ближневосточном регионе «примут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов». Военные заявили, что инцидент в Оманском заливе представляет собой «явную угрозу международной свободе судоходства и свободе торговли».

«Соединённые Штаты не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Однако мы будем отстаивать наши интересы», — добавил Билл Урбан.

В Центральном командовании ВС США также сообщили, что в связи с инцидентом в Оманский залив направляется эскадренный миноносец USS Mason. Он входит в состав авианосной группы американских ВМС, которую Вашингтон перебросил в район Персидского залива в середине мая после аналогичного происшествия недалеко от порта Фуджейра. Тогда были повреждены четыре коммерческих грузовых судна, а власти Соединённых Штатов также обвинили в инциденте Тегеран.

Обвинения в адрес Ирана были выдвинуты и после нынешнего ЧП в Оманском заливе. Так, госсекретарь США Майк Помпео назвал инцидент «открытым нападением на свободу мореплавания» и обвинил Тегеран в ведении «неприемлемой кампании по эскалации напряжённости».

Однако в иранском МИД отвергли обвинения в причастности к инциденту, назвав их безосновательными. По словам официального представителя ведомства Аббаса Мусави, Тегеран несёт ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшие сроки пришёл на помощь терпящим бедствие морякам.

«По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело — обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами», — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также осудил проводимую Соединёнными Штатами политику, добавив, что «ещё несколько месяцев назад» он предупреждал о подобном развитии событий.

«Тот факт, что США немедленно бросились выдвигать обвинения против Ирана — без малейших фактических или косвенных доказательств — только делает абсолютно ясным, что «команда Б» движется к «плану Б»: саботажу дипломатии, в том числе важного и конструктивного визита премьер-министра Японии Абэ Синдзо, — и прикрывает свой экономический терроризм против Ирана», — подчеркнул Зариф.

Опубликованная Пентагоном фотография повреждений и «вероятной мины» на танкере Kokuka Courageous

© U.S. Navy

«Шито белыми нитками»

Военные эксперты скептически отреагировали на опубликованную в качестве доказательства причастности Тегерана к инциденту видеозапись. По словам главы военной секции Изборского клуба Владислава Шурыгина, Иран сейчас — последнее государство, которое заинтересовано в эскалации ситуации в Персидском заливе.

«Нет логики в том, чтобы взрывать танкеры, тем более в ситуации, когда нет никакого обострения между Ираном и Саудовской Аравией, кроме дежурного недовольства друг другом», — подчеркнул собеседник в разговоре с RT.

«Это всё шито белыми нитками. Есть вопросы к записи, выводы неправильны ни с какой точки зрения. Для того чтобы говорить о нахождении лодки рядом с танкером и о том, что она именно иранская, нужно как минимум выложить её маршрут, что сделать несложно. Но сам факт нахождения лодки всё равно ни о чём не говорит. Иран осуществлял спасение с подбитых кораблей, экипаж одного из танкеров сейчас находится в ИРИ, потому что был снят иранскими пограничниками. У меня здесь больше вопросов, чем ответов», — отметил Шурыгин.

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Эксперт пояснил, что иранские военные, если на опубликованных кадрах действительно они, могли разминировать судно или обследовать неизвестный объект, поэтому сделанные американской стороной выводы вызывают определённые вопросы. «Запись у меня не вызвала доверия», — добавил он.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что в истории есть множество примеров того, что Соединённые Штаты активно используют инструмент провокации для формального обоснования своих дальнейших силовых действий. По словам Литовкина, один из таких примеров — произошедший в августе 1964 года инцидент в Тонкинском заливе, когда имитация нападения на корабли ВМС США судов Северного Вьетнама в итоге привела к началу полномасштабного участия армии США во Вьетнамской войне.

«Таких примеров предостаточно. Американцы сами устраивают провокации и потом ими пользуются, нападая на те или иные страны. Такое поведение неудивительно. Этот инцидент США могли создать сами или с помощью вассалов, которым они заплатили, чтобы те напали на танкеры», — предположил эксперт.

Добавим, что накануне, комментируя инцидент в Оманском заливе, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв выразил надежду, что по итогам происшествия получится избежать эскалации напряжённости в регионе. В этом случае можно будет говорить, что провокации не достигли своей цели, а значит, будет меньше вероятность их повторения.

«А вот если последуют очередные угрозы США в адрес Ирана и «оргвыводы», то... Хотел бы ошибиться, но, скорее всего, это были не последние анонимно атакованные объекты в регионе», — отметил сенатор.