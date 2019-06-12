«Не намерены сдавать позиции»: почему в Пентагоне считают необходимым продолжать поставки оружия на Ближний Восток

Соединённые Штаты не должны сокращать объёмы поставок оружия странам Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан, отметив, что в случае отказа США продавать вооружения эти государства могут обратиться к России и Китаю. Слова Шанахана прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между конгрессом и Белым домом по вопросу контрактов с рядом ближневосточных стран. Администрация Дональда Трампа ищет способы передать оружие, не получая одобрение конгресса, который не устраивает, что Эр-Рияд и Абу-Даби ведут боевые действия в Йемене. Впрочем, эксперты считают, что ближневосточный рынок слишком привлекателен, и Вашингтон не станет рисковать своими позициями ради моральных принципов.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не должны сокращать объёмы поставок вооружения в страны Персидского залива. По его словам, в противном случае США на этом крупном рынке могут потеснить Россия и Китай.

«Что касается ситуации с Саудовской Аравией и ОАЭ, здесь надо разобраться в том, как нам обеспечивать эти страны по линии военных поставок зарубежным странам, предназначенных для их самообороны. Во главе угла — потенциал реагирования при высоком уровне угроз. Ну а кроме того, если они не будут покупать у США (а мы их очень надёжный партнёр), то из соображений безопасности они обратятся к Китаю или России», — сказал журналистам Шанахан.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Саудовская Аравия является крупнейшим в мире импортёром оружия. В 2014—2018 годы Эр-Рияд увеличил объём закупок военной продукции на 192% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2009—2013). Основным продавцом вооружения являются США.

Объединённые Арабские Эмираты входят в первую десятку стран по соотношению военных расходов к ВВП (свыше 5,5%). Как подсчитали в SIPRI, ОАЭ последовательно увеличивают импорт военной техники. Например, в период с 2012 по 2017 год объём оружейных поставок Абу-Даби со стороны иностранных государств вырос на 63% по сравнению с 2007—2011 годами.

В беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отметил, что рынок стран Персидского залива чрезвычайно богатый и крупнейшими поставщиками оружия на этот рынок являются Соединённые Штаты и ряд европейских государств.

Истребитель F-16 ВВС Саудовской аравии

Reuters

© Hamad I Mohammed

«Саудовскую Аравию и ОАЭ связывают с Западом, прежде всего с США и Великобританией, глубокие политические и экономические связи. Англосаксы поставляют арабам широкий спектр дорогостоящих вооружений — авиацию, средства ПВО, различную сухопутную технику, боеприпасы. Счёт идёт на десятки миллиардов долларов», — сказал Макиенко.

Эксперт убеждён, что существенного сокращения доли США на оружейном рынке стран Персидского залива Вашингтон не допустит.

«Если говорить про Саудовскую Аравию, то доля России и Китая на её рынке пока невелика. Однако существуют направления для расширения экспорта, и обе державы готовы предложить саудитам самое разнообразное вооружение. Тем не менее наивно думать, что Соединённые Штаты без боя сдадут позиции на таком рынке», — заявил Макиенко.

«Непоколебимая поддержка»

Заявление Шанахана об опасности потери части рынка Саудовской Аравии и ОАЭ прозвучало на фоне растущего противостояния конгресса и Белого дома по вопросу поставок оружия на Ближний Восток. 24 мая госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить контракты с Саудовской Аравией, ОАЭ и Иорданией на сумму $8,1 млрд.

Со ссылкой на источники газета The New York Times сообщила, что Белый дом собирается осуществить поставку оружия этим трём государствам без утверждения сделок в конгрессе. Законодательство США, как правило, запрещает осуществлять крупные поставки вооружений без одобрения парламента. На рассмотрение оружейных соглашений конгрессменам отводится 30-дневный срок. Однако при чрезвычайных ситуациях Белый дом обладает правом одобрять сделки без обсуждения в законодательном органе.

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«Полномочия президента Соединённых Штатов в сфере продажи вооружений сильно ограничены. Достаточно сказать, что через конгресс проходят все сделки стоимостью более $50 млн. Неудивительно, что вопрос одобрения или неодобрения контрактов превратился в серьёзный инструмент давления на главу государства», — пояснил Макиенко.

Администрация Трампа настаивает, что поставки оружия Саудовской Аравией, ОАЭ и Иордании необходимы «в целях сдерживания агрессии Ирана». С точки зрения Белого дома, поведение Тегерана угрожает безопасности ближневосточных союзников.

«Посредством этих поставок будет оказана поддержка нашим союзникам, укреплена стабильность на Ближнем Востоке, а также предоставлена помощь этим странам в сдерживании и самообороне перед лицом Исламской Республики Иран (ИРИ)», — говорится в недавнем заявлении Госдепартамента.

Ситуация вокруг Ирана обострилась в мае этого года после отказа Тегерана выполнять отдельные пункты ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий) в связи с выходом из неё США. Пентагон направил к берегам республики группу кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. В Тегеране пригрозили «отправить на дно» американский флот в случае агрессии.

В конце мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что решил усилить американский контингент на Ближнем Востоке группой из полутора тысяч военнослужащих. По данным Associated Press, в реальности Пентагон может перебросить в регион до десяти тысяч человек, но в Минобороны США эту информацию опровергли.

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72)

Reuters

© Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur / U.S. Navy

На сегодняшний день конгресс отказывается одобрять сделки на поставку оружия для «сдерживания Ирана». Основные причины — продолжающаяся война в Йемене и убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Например, в прошлом году старший демократ в комитете сената по иностранным делам Роберт Менендес заблокировал продажу более 120 тыс. авиабомб Саудовской Аравии и ОАЭ, которые входят в коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами (считаются союзниками Ирана).

The New York Times утверждает, что «непоколебимая поддержка» Белого дома Саудовской Аравии и ОАЭ привела «к крупнейшему расколу во внешней политике между администрацией и конгрессом».

Парламентарии также обвиняют исполнительные власти США в лоббизме интересов оборонных корпораций. В частности, демократы недовольны деятельностью чиновника Госдепартамента Чарльза Фолкнера. До перехода на госслужбу он работал в компании, которая продвигала коммерческие интересы корпорации Raytheon. Именно она продаёт странам Персидского залива «умные» авиабомбы типа Paveway, поставку которых заблокировал Менендес.

«Идёт постоянная битва»

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что американскую элиту постоянно окружают скандалы, связанные с лоббизмом оружейных корпораций.

Он напомнил, что в январе 2019 года под подозрение конгрессменов попал Патрик Шанахан, проработавший в Boeing более 30 лет. И. о. министра обороны подвергся критике за намерение препятствовать реализации программы самолёта пятого поколения F-35 Lightning II — детища корпорации Lockheed Martin, которая является основным конкурентом Boeing.

«В США идёт постоянная битва за военный бюджет и поставки оружия за рубеж. И чем больше выделяется денег, тем она ожесточённее. Естественно, каждая оружейная корпорация рассчитывает урвать свой кусок и не допустить блокировки сделки. Шанахан — яркий пример такого противоборства. Конгресс не утверждает его кандидатуру, и поэтому он до сих пор в статусе исполняющего обязанности. Но это не означает, что законодатели США — пламенные борцы за честность. Неприятие Шанахана может быть следствием лоббирования интересов конкурентов — того же Boeing», — пояснил Козюлин.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Схожей точки зрения придерживается Константин Макиенко. Эксперт подчеркнул, что в вопросах, связанных с продажей оружия, Соединённым Штатам несвойственно придерживаться каких-либо этических норм. Собеседник RT уверен, что в конечном итоге конгресс уступит Белого дому.

«Моральный аспект продажи оружия имеет кое-какое значение для Европы, но не для США. Все эти разговоры конгрессменов про гибнущих под бомбами жителей Йемена и несчастного саудовского журналиста ничего не стоят. В таких вопросах, как экспорт оружия, морали нет. Терять рынок Саудовской Аравии американцы не намерены, и голоса возмущения в конгрессе обязательно стихнут», — резюмировал Макиенко.