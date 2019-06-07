«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев

Атомный авианосец США John F. Kennedy (CVN-79) может не поступить на вооружение, если руководство ВМС не докажет, что корабль совместим с истребителями пятого поколения F-35. Об этом говорится в проекте закона о национальной обороне на 2020 финансовый год. По мнению российских и американских экспертов, главная причина технических проблем — новая электромагнитная катапульта, которую не раз критиковали в Белом доме из-за её высокой стоимости и низкой эффективности.

Конгресс намерен ограничить принятие в эксплуатацию второго авианосца типа USS Gerald R. Ford в том случае, если руководство ВМФ США не докажет, что этот корабль совместим с истребителями пятого поколения морского базирования F-35C. Об этом говорится в ежегодном проекте закона о национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год, подготовленном профильным комитетом по вооружённым силам палаты представителей конгресса США.

Атомный авианосец John F. Kennedy (CVN-79), о котором идёт речь, был заложен в 2015 году на верфи судостроительной компании Huntington Ingalls Industries в штате Вирджиния. Изначально планировалось, что корабль будет передан ВМС США в 2022 году, сумма контракта составила $11,35 млрд.

Пентагон.

Reuters

В прошлом году компания-подрядчик отчиталась о готовности судна на 40%: как сообщили конструкторы, строительство шло с опережением графика примерно на три месяца. Предшественник CVN-79, авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), был сдан в эксплуатацию с отставанием от исходного графика на два года. В Huntington Ingalls Industries заявляли, что сделали выводы из ошибок, допущенных при строительстве первого корабля нового класса, и создание новых авианосцев этой серии будет продвигаться без заминок.

Однако без проблем всё же не обошлось: как пишет издание The Drive, ремарка конгрессменов свидетельствует о том, что принятый на вооружение в 2017 году первый авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) также не способен развёртывать новейшие истребители F-35C.

По данным издания, проблемы возникли из-за электромагнитной системы запуска самолётов (Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS), которая не способна разогнать истребители F-35 до необходимой скорости. Отмечается, что на сегодняшний день авианосец способен нести на борту лишь самолёты F/A-18 Super Hornet и EA-19G Growler.

Технический разрыв

При этом строительство новых авианосцев обходится недёшево. Так, стоимость первого корабля класса Gerald R. Ford составила около $13 млрд. В общей сложности Пентагон рассчитывает получить от десяти до 12 новых кораблей, которые должны постепенно заменить атомные авианосцы класса Nimitz.

В начале этого года командование ВМС США подписало контракт с Huntington Ingalls Industries на $15 млрд. Эти средства выделены ещё на два атомных авианосца типа Gerald R. Ford под номерами CVN-80 и CVN-81. Причём стоимость контракта может вырасти до $24 млрд. Сдача авианосцев намечена на 2028 и 2032 годы соответственно.

Последняя часть подводного корпуса будущего авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79) опускается на место.

globallookpress.com

© US Navy/Navy Office of Information

Обновление авианосного флота — одна из ключевых задач американского командования. Первым кораблям предыдущего поколения, разработка которых велась ещё в 1960-х, скоро исполнится полвека — это предельный срок эксплуатации авианосцев типа Nimitz, отмечают эксперты.

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Предполагалось, что новый авианосец класса Gerald R. Ford сможет нести на борту и обеспечивать работу порядка 75 самолётов. На первом этапе это должны были быть боевые самолёты F/A-18E/F Super Hornet, но постепенно их должны заменить новейшие истребители пятого поколения морского базирования F-35C. При этом состав группы самолётов радиоэлектронной борьбы и радиолокационного обнаружения менять не планировалось.

Напомним, что истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II был разработан в 2000-х годах для модернизации устаревающего авиапарка ВВС США. Создание боевого самолёта стало крупнейшим оборонным проектом в истории: стоимость программы составит порядка $1,5 трлн, включая закупку истребителей. Всего на вооружение планируется поставить порядка 2,5 тыс. воздушных судов.

На данный момент существуют три модификации F-35: морского и наземного базирования, а также F-35B — с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.

F-35C Joint Strike Fighter.

Reuters

© Mike Blake

Учитывая масштабы обеих программ, несовместимость новейшего авианосца и перспективного истребителя может стать фундаментальной проблемой для Соединённых Штатов, отмечают эксперты.

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О затруднениях, связанных с эксплуатацией электромагнитной катапульты атомных авианосцев Gerald R. Ford, стало известно ещё в прошлом году, когда командование ВМС США обратилось к Пентагону с просьбой отложить ударные тесты первого корабля этого класса (CVN-78) из-за сомнений в надёжности некоторых систем — радара, подъёмников оружия и электромагнитной катапульты.

С точки зрения экспертов, несовместимость авианосцев Gerald R. Ford и истребителей F-35 могла возникнуть из-за многочисленных доработок самолёта.

«Конструкторы, скорее всего, не рассчитывали, что для истребителя F-35 потребуется более мощная катапульта. Изначально в проект закладывались характеристики истребителя, которые в итоге значительно изменились», — пояснил в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Михаил Тимошенко. В беседе с RT он напомнил, что американские разработчики давно пытаются доработать непростой проект электромагнитной катапульты.

«Почему только недавно выяснилось, что она не может разогнать F-35? Создатели катапульты исходили из одних характеристик истребителя, а они изменились по мере выпуска опытной серии. Могла быть допущена ошибка при расчёте массы. Нельзя исключать и того, что для разгона F-35 электромагнитной катапультой просто не хватает мощности», — сказал эксперт.

«Вопрос в целесообразности»

Глава Белого дома Дональд Трамп не остался в стороне от дискуссии о проблемах с электромагнитными катапультами. Президент США считает саму идею внедрения этого оборудования ошибочной. Об этом он заявил, выступая в мае на базе ВМС США Йокосука в Японии.

«Я издам указ о том, чтобы при постройке новых авианосцев использовались паровые катапульты», — заявил Трамп.

По его мнению, в новых дорогостоящих системах нет необходимости.

«Это было ещё до меня, мы потратили $900 млн на эти сумасшедшие электрические катапульты. А я спрашиваю: что не так с паром?» — сказал президент США, добавив, что ВМФ не нуждается в ускорении взлётов.

Дональд Трамп.

© Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Трамп критиковал систему EMALS и ранее: в 2017 году он также заявлял, что электромагнитная катапульта стоит сотни миллионов долларов, но при этом «никуда не годится».

По мнению военного эксперта Михаила Тимошенко, идея Трампа об отказе от такой катапульты могла бы обернуться демонтажем уже построенного авианосца Gerald R. Ford.

«Заменить электромагнитную катапульту на уже спущенном на воду авианосце будет очень сложно, для этого нужно разобрать почти весь корабль. Паровая катапульта — это 70-метровый цилиндр, поршень которого и тянет самолёт по палубе. Понятно, что установить такое устройство на не предназначенный для этого авианосец — сложнейшая задача», — пояснил Тимошенко в интервью RT.

Впрочем, эксперты сомневаются, что мнение главы Белого дома сыграет значительную роль в этом вопросе. Константин Сивков уверен, что, несмотря на недовольство конгресса и Белого дома, программа авианосцев Gerald R. Ford свёрнута не будет.

«Чем новее и совершеннее образец военной техники, тем дольше он будет входить в линию. Но каждый новый корабль стоит значительно дороже, чем предыдущие серии. Тут возникает вопрос в целесообразности бесконечного повышения цен на боевую технику, которая может быть мгновенно уничтожена в бою. В итоге общая цена таких потерь может превысить выгоду от всей кампании», — подытожил эксперт.