«Фактор сдерживания Вашингтона»: на что будет способен новый китайский стратегический бомбардировщик

Новый стратегический самолёт китайских вооружённых сил H-20 готовится совершить свой первый полёт. Об этом сообщает Global Times. Национальное телевидение КНР продемонстрировало опытный экземпляр, но его характеристики до сих пор строго засекречены. Зарубежные СМИ предполагают, что самолёт выполнен по схеме «летающее крыло» с широким использованием стелс-технологий. Пентагон опасается, что H-20 станет угрозой для американских военно-морских баз в азиатском регионе и континентальной части самих США. При этом эксперты предостерегают от поспешных выводов относительно эффективности машины. Зачем Пекин укрепляет свою дальнюю авиацию, выяснял RT.

В ближайшее время в воздух поднимется новейший китайский стратегический бомбардировщик H-20 (Hong-20). Об этом сообщает англоязычная газета Global Times. Издание не приводит точную дату полёта, но утверждает, что в ходе разработки машины промышленность страны совершила «определённый прогресс».

В августе Центральное телевидение Китая (CCTV) продемонстрировало кадры с H-20 на взлётной полосе аэродрома Сианьского авиационного завода. Как полагают китайские СМИ, специалисты предприятия провели цикл наземных испытаний, в ходе которых были протестированы элементы конструкции, шасси и бортовое оборудование.

Разработка H-20 началась в 2008 году в Шанхайском авиационно-конструкторском и научно-исследовательском институте. Власти КНР держат тактико-технические характеристики (ТТХ) изделия и результаты работ в строжайшем секрете. По этой причине вся информация о проекте бомбардировщика носит предположительный характер.

Стоп-кадр передачи телеканала CCTV 7 o Hong-20

© Кадр: видео YouTube / Guerra Moderna

«На мой взгляд, полёт H-20 действительно может состояться в ближайшее время. Как ни странно, китайцы нередко преувеличивают масштаб достижений, которые вызывают у специалистов множество сомнений. Однако на этот раз они молчат. И мне кажется, это признак того, что Поднебесная достигла реального успеха в разработке новейшего самолёта», — пояснил в беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

По схеме «летающее крыло»

КНР — одна из трёх (помимо США и РФ) стран — обладательниц стратегической авиации, которая является частью ядерной триады. Однако на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находится устаревший самолёт Xian H-6, сконструированный на основе первого дальнего бомбардировщика СССР Ту-16 «Барсук», разработанного в конце 1950-х годов.

В настоящее время в Вооружённых силах КНР насчитывается около 180 H-6 в различных модификациях. Китайский авиапром неоднократно модернизировал дальний бомбардировщик, совершенствуя двигатели, радиоэлектронное оборудование, компоновку и топливную систему. Однако специалистам Поднебесной не удалось нивелировать ключевые недостатки самолёта.

Максимальная дальность H-6 без установки дополнительных топливных баков и дозаправки составляет лишь 3,5—5 тыс. км (против 10—11 тыс. км у российского Ту-160 и американского B-52). Также командование НОАК не устраивает низкая боевая нагрузка бомбардировщика (менее 10 т против 45 т — у Ту-160 и 30 т — у B-52).

В ежегодном отчёте Пентагона перед конгрессом отмечается, что у дальней авиации КНР нет возможности наносить удары по объектам военно-морской инфраструктуры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Китайские аналоги Ту-16 входят в состав соединений ВВС и ВМС НОАК. Самолёты выполняют функции разведки, радиоэлектронной борьбы, а также являются носителями ядерных бомб и крылатых ракет. Однако они уязвимы для любых современных средств ПВО и опасности для американцев не представляют», — констатировал Козюлин.

По словам эксперта, Н-20 должен стать самолётом нового поколения, который будет полностью лишён недостатков предшественника. Согласно распространённой в зарубежных СМИ информации, дальность этого бомбардировщика составит 12 тыс. км, боевая нагрузка — 10—20 т.

Планер Н-20 выполнен по схеме «летающее крыло» и внешне напоминает американский самолёт-невидимку Northrop B-2 Spirit. Машина будет летать на дозвуковой скорости (менее 1 тыс. км/ч), но обладать малой радиолокационной заметностью за счёт широкого использования стелс-технологий.

Всё вооружение Н-20 располагается во внутренних отсеках, а не на внешней подвеске. Предполагается, что арсенал самолёта будет состоять из авиационных управляемых бомб и ракет различной дальности, включая стратегические.

Дальний бомбардировщик Xian H-6

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На новейшей боевой машине установлен турбовентиляторный двигатель WS-20 корпорации Chengdu Engine Group Company (CEGC) с тягой около 18 т. Структуру крыла разработчики позаимствовали у первого китайского тяжёлого военно-транспортного самолёта Y-20 (разработан совместно с украинским ГП «Антонов»), поднявшегося в воздух 26 января 2013 года. Ожидается, что Н-20 представят широкой публике в следующем году, а в 2025-м примут на вооружение.

«Китайцы постепенно отходят от принципа копирования и слепого заимствования чужих технологий. В последние годы они создают собственные достаточно оригинальные образцы. И всё же опыт в сфере стратегической авиации у наших соседей не очень большой. Скорее всего, они испытывают серьёзные проблемы в создании двигателей, вооружения и материалов, поглощающих радиоизлучение», — сказал Козюлин.

Защита интересов

Разработка H-20 вызывает беспокойство в Минобороны США. В докладе сенату Пентагон отмечает, что Китай стремится расширить «зону покрытия надводных военных операций», чтобы иметь возможность поражать военно-морские базы США в АТР. С этой целью, уверено ведомство, Пекин создаёт «малозаметный дальний бомбардировщик».

Одновременно китайцы совершенствуют оперативно-тактическую авиацию, которая используется для прикрытия бомбардировщиков H-6. Также КНР предпринимает усилия по созданию сверхдальних крылатых ракет, которые позволят выполнять боевые миссии за пределами зоны действия ПВО-ПРО противника.

Американское издание Military Watch считает, что гипотетически H-20 сможет наносить удары не только по американским зарубежным военным объектам, но и по континентальной территории Соединённых Штатов. Как пишет издание, появление столь мощной воздушной платформы в составе НОАК позволит Пекину в перспективе достичь паритета в стратегической авиации с Вашингтоном и Москвой.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit

Reuters

© Hyungwon Kang

«Вряд ли Китай устраивает близость американских баз к собственным рубежам. КНР, как одному из мировых лидеров, необходимо защищать интересы в Южно-Китайском море и, подобно России, обладать гипотетической возможностью наносить асимметричные ответные удары по США. Без полноценной ядерной триады сделать это практически нереально, а у Китая её пока нет», — заявил Вадим Козюлин.

Собеседник RT считает, что разработка H-20 отвечает принципам стратегического баланса, которого власти Поднебесной придерживаются во внешней политике. По мнению Козюлина, появление у КНР современной стратегической авиации станет одним из ключевых факторов «сдерживания» США, однако на этом пути соседу РФ предстоит решить немало сложных задач.