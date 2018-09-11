Авиация КНР примет участие в учениях «Восток-2018»

Авиация Военно-воздушных сил Китая примет участие в манёврах войск «Восток-2018» на Дальнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что к учениям будут привлечены 30 летательных аппаратов КНР: 24 вертолёта и шесть самолётов.

В частности, на полигонах задействуют шесть вертолётов Ми-171, которые были закуплены в России, девять вертолётов Z-9 и столько же Z-19.

Техника уже перебазирована и находится на оперативных аэродромах Восточного военного округа. Она будет задействована в основном этапе розыгрыша совместных практических действий Вооружённых сил России и Китая.

Ранее стало известно, что в учениях «Восток-2018» будет задействована инженерно-сапёрная бригада центрального подчинения.