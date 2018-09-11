В учениях «Восток-2018» будет задействована инженерно-сапёрная бригада центрального подчинения

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В военных учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке для выполнения задач инженерного обеспечения в ходе манёвров была переброшена инженерно-сапёрная бригада центрального подчинения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что она впервые участвует в мероприятиях боевой подготовки подобного масштаба.

Уточняется, что бригада доставлена из пункта постоянной дислокации, расположенного во Владимирской области, комбинированным способом с привлечением самолётов Военно-транспортной авиации.

На полигонах Восточного военного округа данная бригада будет применять весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, техники, оснащения и экипировки.

В частности, инженерная разведка и разминирование будут проводиться с применением таких средств, как переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», искатель проводных линий управления инженерными боеприпасами ПИПЛ, комплектов защиты сапера ОВР-3.

В сообщении указывается, что на полигонах оборудованы районы добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки воды СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018». 

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