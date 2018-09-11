На Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018»

Военные учения «Восток-2018» под руководством министра обороны России Сергея Шойгу стартовали на Дальнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ходе манёвров, которые продлятся до 17 сентября, будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.

Среди целей учений — проверка уровня подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организация взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ и другие.

Манёвры пройдут в два этапа, к участию привлечены около 300 тыс. российских военнослужащих. В совместных практических действиях на полигоне «Цугол» также примут участие китайские военные.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления НАТО о том, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам».