На Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018»

Короткая ссылка
Военные учения «Восток-2018» под руководством министра обороны России Сергея Шойгу стартовали на Дальнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
На Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018»
  • © function.mil.ru

В ходе манёвров, которые продлятся до 17 сентября, будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.

Среди целей учений — проверка уровня подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организация взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ и другие.

Манёвры пройдут в два этапа, к участию привлечены около 300 тыс. российских военнослужащих. В совместных практических действиях на полигоне «Цугол» также примут участие китайские военные.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления НАТО о том, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить