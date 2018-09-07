В МИД прокомментировали заявления НАТО о «подготовке» России к «масштабным конфликтам»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления НАТО о том, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам».
В МИД прокомментировали заявления НАТО о «подготовке» России к «масштабным конфликтам»
  • РИА Новости

«К заявлениям, будто Россия готовится к «масштабному конфликту»… уже, к сожалению, привыкли. На Западе ещё сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении. Оснований же для этого нет никаких», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что учения «Восток-2018» проводятся далеко от зоны ответственности НАТО «и никак не влияют на безопасность её стран-членов».

«Со своей стороны, однако, мы не можем не учитывать решения натовских стран о существенном увеличении оборонных расходов, которые, хотела бы напомнить, и так уже составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно превосходят российские цифры», — добавила Захарова.

Ранее в НАТО отметили, что считают учения «Восток-2018» подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».

RT ведёт прямую трансляцию.

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