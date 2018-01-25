«Хорошая работа»: Путину представили модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2

На аэродроме Казанского авиационного завода состоялся демонстрационный полёт первой модели сверхзвукового ракетоносца Ту-160М2. В воздух поднялся борт, названный в честь экс-главкома ВВС, Героя России Петра Дейнекина. За полётом наблюдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что сборка бомбардировщиков будет осуществляться по новым технологиям. В общей сложности ВКС России должны получить 66 Ту-160М2, которые станут основной дальней авиации. По боевым возможностям модернизированные машины будут значительно превосходить предшественников. Также Путин предложил создать на базе ракетоносца гражданский сверхзвуковой самолёт.

На аэродроме Казанского авиационного завода состоялся демонстрационный полёт сверхзвукового бомбардировщика «Пётр Дейнекин», который является первым самолётом серии Ту-160М2. За полётом новой машины наблюдал президент РФ Владимир Путин.

«Хорошая работа», — сказал глава российского государства экипажу Ту-160М2 после приземления.

Сборка ракетоносца завершилась в середине ноября 2017 года, а в январе 2018-го начался этап лётных испытаний. «Пётр Дейнекин» — это первый самолёт дальней авиации РФ, построенный с весны 2008 года. Борт был назван в честь экс-главнокомандующего ВВС РФ (1992—1998), Героя России, скончавшегося 19 августа 2017 года.

В присутствии Владимира Путина замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов и глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали контракт на поставку 10 Ту-160М2. Стоимость контракта 160 млрд рублей.

«У нас применяются новейшие технологии. Сейчас детали показали, которые делают современным способом, — они прочнее, надёжнее. И в 10 раз быстрее их производство, производительность труда», — сказал Путин, общаясь с рабочими завода.

Президент РФ призвал подумать о том, что уникальные характеристики Ту-160 могут лечь в основу проекта гражданского самолёта. По мнению главы государства, этот проект может избежать главного недостатка советского сверхзвукового лайнера Ту-144 — высокой стоимости билета.

Костяк дальней авиации

Решение о производстве обновлённой версии Ту-160 «Белый лебедь» Ту-160М2 было принято Минобороны РФ в 2015 году. Согласно первоначальным планам, к 2023 году ВКС России должны получить 50 модернизированных Ту-160, остальные 16 машин будут доведены до версии М2.

Ту-160 является проектом позднесоветской эпохи и обладает внушительным модернизационным потенциалом. Это самый большой в мире самолёт с изменяемой геометрией крыла. Характеристики «Белого лебедя» позволяют ему держать сверхзвуковую скорость на форсаже в течение 45 минут, прорывая таким образом любую систему ПВО.

Стратегический бомбардировщик Ту-160

© Министерство обороны Российской Федерации

По прогнозам экспертов, 66 самолётов типа Ту-160М2 станут костяком дальней авиации РФ через 10—15 лет, вытеснив Ту-95МС. В настоящее время в состав ВКС входят 11 Ту-160 и 5 Ту-160М1. Все самолёты были названы в честь выдающихся офицеров, авиаконструкторов и героев СССР и Социалистического Труда.

Осенью 2017 года в СМИ появилась информация, что обновлённый «Белый лебедь» по показателю боевой эффективности будет превосходить предшественников на 60%.

Однако 22 декабря 2017 года в интервью «Красной звезде» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что боевая эффективность Ту-160М2 вырастет в 2,5 раза по сравнению с машинами советского периода.

«Экономичные двигатели, обладающие более широкими ресурсными возможностями, позволят увеличить дальность полёта, что в совокупности с заявленной энерговооружённостью сохранит за стратегическим ракетоносцем Ту-160 лидирующие позиции среди стратегических ударных комплексов», — отметил Копылов.

Новое оборудование и ракета

Конструктивно Ту-160М2 мало чем отличается от базовой модели. Однако начинка бомбардировщика будет принципиально новой. На текущий момент известно, что на Ту-160М2 установят двигатели НК-32 серии 02 самарского ПАО «Кузнецов».

Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова

РИА Новости

© Искандер Асабаев

«Белый лебедь» получит аппаратуру, которая максимально автоматизирует процесс управления. Также в машине будет более совершенная информационная система управления, современное пилотажно-навигационное и радиоэлектронное оборудование.

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В Ту-160М2 будут реализованы концепции «стеклянной кабины» (пилотов будут окружать дисплеи, а не механические индикаторы) и «открытого борта» (упрощённая интеграция компонентов оборудования, выпущенных различными предприятиями).

В конце декабря 2017 года военно-аналитический журнал Jane's Missiles & Rockets сообщил, что арсенал Ту-160М2 пополнят новейшие крылатые ракеты класса «воздух — земля» Х-50 («изделие 715», 9А5150). Точность наведения крылатой ракеты может достигать 3—5 м, а дальность — свыше 1,5 тыс. км. Ту-160М2 будет способен нести 12 ракет Х-50.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что Ту-160М2 заметно усилит возможности воздушного компонента ядерных сил РФ. По его словам, Минобороны и авиационная промышленность реализуют проект, который будет служить дальней авиации на протяжении нескольких десятилетий.