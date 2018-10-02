«Случайно такое не происходит»: что стоит за инцидентом с кораблями КНР и США в Южно-Китайском море

Сближение в Южно-Китайском море китайского эсминца «Луян» с американским кораблём «Декатур» в Пекине объясняют соображениями безопасности. Как заявили в МИД КНР, было необходимо идентифицировать судно и попросить его покинуть акваторию. Между тем в Вашингтоне не удовлетворены таким комментарием — Пентагон обвиняет ВМС Китая в создании опасной ситуации. По мнению экспертов, инцидент свидетельствует о возросшем напряжении между сторонами.

В МИД КНР прокомментировали инцидент со сближением военных кораблей США и Китая в Южно-Китайском море. Сообщается, что американский эсминец USS «Декатур» вошёл в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли), без разрешения китайского правительства. По этой причине к кораблю направился эскадренный миноносец ВМС Китая «Луян», чтобы проверить его принадлежность и предупредить о необходимости покинуть акваторию.

По данным МИД КНР, после того как представители китайского флота идентифицировали эсминец, они попросили американский корабль покинуть регион.

«Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами», — говорится в заявлении МИД КНР.

Китайский эсминец класса «Луян»

Reuters

Напомним, акватория Южно-Китайского моря оспаривается близлежащими государствами: Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Присутствие в регионе американских кораблей Вашингтон объясняет необходимостью «обеспечения свободы навигации». При этом США обвиняют Пекин в строительстве в море искусственных островов с целью последующего размещения на них военных баз. Китайская сторона опровергает эти обвинения и заявляет о попытках США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском море.

Взгляд военных

Сближение двух кораблей было обоснованным и правомерным, считают в Минобороны КНР. По словам представителей ведомства, китайский эсминец предпринял все необходимые действия для «идентификации и опознавания американского корабля в соответствии с существующими правилами и нормами».

Поведение американских военных в данной ситуации, по оценке Минобороны Китая, подрывает мир и стабильность в регионе и наносит удар по китайско-американским отношениям.

«Заход американского корабля в эту акваторию (Южно-Китайское море. — RT) ставит под серьёзную угрозу суверенитет и безопасность Китая, нанося ощутимый удар по отношениям двух стран и стабильности в регионе. Китайские ВМС выражают по этому поводу решительный протест», — подчеркнул официальный представитель ведомства У Цянь.

Моряки ВМФ Китая

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Со своей стороны, представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун отметил, что китайский эсминец «Луян» совершил «небезопасный и непрофессиональный манёвр», приблизившись к американскому кораблю.

Неслучайная случайность

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в разговоре с RT пояснил, что инцидент в Южно-Китайском море не исчерпывается чисто военным аспектом. Комментарии военных ведомств Вашингтона и Пекина о небезопасности сближения — лишь верхушка айсберга. На самом деле это была демонстрация заинтересованности двух стран происходящим в регионе. США попытались показать, что они не собираются ослаблять контроль над ситуацией. А Китай подчеркнул, что Вашингтон там никто не ждёт, а территориальный спор должен решаться между странами региона.

«Случайно такие вещи не происходят. Военные корабли, тем более двух разных стран, не маневрируют в непосредственной близости друг от друга без намерения продемонстрировать позицию одной из сторон. Особенно если это касается США и Китая — особенно вопроса, связанного со спорными территориями, которые Китай воспринимает как внутреннее дело Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом споре присутствуют Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам, но никак не США», — пояснил эксперт.

При этом Григорий Ярыгин уверен, что ни одна из сторон не готова к открытому военному противостоянию. Сближение кораблей — лишь стратегические манёвры. Но они всё же довольно опасны, так как 50 метров между эсминцами — это критическое расстояние. В подобной ситуации конфликт может начаться даже при отсутствии такого намерения у сторон.

«Вашингтон пытался продемонстрировать, что его военно-стратегические интересы никуда не исчезают, несмотря на смену администрации и на другие проблемы. Градус дискуссии, которая не касается политики и экономики, не снижается», — заключил Ярыгин.

Об этом же ранее открыто заявляли в Пентагоне. Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан в мае подчеркнул, что США продолжат выполнять свои операции в Южно-Китайском море, несмотря на недовольство властей Китая.