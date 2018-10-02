В Китае объяснили приближение корабля ВМС к эсминцу США в Южно-Китайском море

Сближение китайского корабля с американским эсминцем в Южно-Китайском море у спорных островов носило обоснованный и правомерный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Китая.

«Китайский эсминец предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля в соответствии с существующими правилами и нормами», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства.

Как отметили в китайском Минобороны, появление эсминца США в Южно-Китайском море у спорных островов подрывает мир и стабильность в регионе.

Ранее в США заявили, что китайский корабль Luyang провёл «небезопасный и непрофессиональный» манёвр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море.

Также сообщалось, что власти Китая не дали разрешения на заход в порт Гонконга американскому многоцелевому авианесущему десантному кораблю USS Wasp.