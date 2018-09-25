СМИ: Китай отказал американскому десантному кораблю в заходе в Гонконг
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Об этом пишет South China Morning Post.
Отмечается, что заход корабля, который базируется на американской базе в японском Сасебо, в порт Гонконга планировался на октябрь.
В последний раз подобный отказ Китая в визите американским кораблям в Гонконг последовал в 2016 году на фоне роста напряжённости в Южно-Китайском море.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400.
Также СМИ информируют, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».