СМИ: Китай отказал американскому десантному кораблю в заходе в Гонконг

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Власти Китая не дали разрешения на заход в порт Гонконга американскому многоцелевому авианесущему десантному кораблю USS Wasp.
СМИ: Китай отказал американскому десантному кораблю в заходе в Гонконг
  • ©imagebroker/Guenter Fischer
  • globallookpress.com

Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что заход корабля, который базируется на американской базе в японском Сасебо, в порт Гонконга планировался на октябрь.

В последний раз подобный отказ Китая в визите американским кораблям в Гонконг последовал в 2016 году на фоне роста напряжённости в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Также СМИ информируют, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».

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