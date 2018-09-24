СМИ сообщили о планах США начать кампанию против Китая

Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ней примут участие администрация президента США, Министерства юстиции, торговли и Пентагон.

«Мы не собираемся позволить только России быть раздражающим фактором… Это Россия и Китай (вместе. — RT)», — заявил порталу источник в Белом доме.

По словам источника, американская администрация намерена раскритиковать Пекин за «пагубную деятельность» в области кибератак, вмешательства в выборы и кражу интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.

Отмечается, что ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал решение американской стороны.