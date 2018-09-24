СМИ сообщили о планах США начать кампанию против Китая
Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что в ней примут участие администрация президента США, Министерства юстиции, торговли и Пентагон.
«Мы не собираемся позволить только России быть раздражающим фактором… Это Россия и Китай (вместе. — RT)», — заявил порталу источник в Белом доме.
По словам источника, американская администрация намерена раскритиковать Пекин за «пагубную деятельность» в области кибератак, вмешательства в выборы и кражу интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.
Отмечается, что ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал решение американской стороны.