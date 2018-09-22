Минобороны Китая отменило визит в США главы ВМС из-за санкций за сотрудничество с Россией

Министерство обороны Китая отменило визит в Соединённые Штаты главы Военно-морских сил страны Шэнь Цзиньлуна из-за американских санкций, введённых против КНР в связи с сотрудничеством Пекина с Москвой по военной линии.

«Китайская сторона приняла решение немедленно отозвать принимающего участие в США в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в США командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.

Отмечается, что ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал решение американской стороны.