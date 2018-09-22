Минобороны Китая отменило визит в США главы ВМС из-за санкций за сотрудничество с Россией

Короткая ссылка
Министерство обороны Китая отменило визит в Соединённые Штаты главы Военно-морских сил страны Шэнь Цзиньлуна из-за американских санкций, введённых против КНР в связи с сотрудничеством Пекина с Москвой по военной линии.
Минобороны Китая отменило визит в США главы ВМС из-за санкций за сотрудничество с Россией
  • Reuters

«Китайская сторона приняла решение немедленно отозвать принимающего участие в США в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в США командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.

Отмечается, что ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал решение американской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить