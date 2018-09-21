Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Китая

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал введение санкций США в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за приобретения истребителей Су-35 и систем С-400 у «Рособоронэкспорта».

«Для Китая эти санкции не чувствительны», — сказал эксперт.

По его словам, в целом у Пекина и Вашингтона в области вооружений торговля минимальная, поскольку до сих пор действуют ограничения на торговлю стратегическими товарами для американских фирм.

Ранее сообщалось, что Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил слова главы Северного командования Вооружённых сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Терренса О'Шонесси о том, что Соединённые Штаты больше не способны гарантировать себе безопасность в связи с развитием вооружения России и Китая.