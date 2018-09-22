МИД Китая вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией

Министерство иностранных дел КНР вызвало посла США в Китае в связи с введением американской стороной санкций против Пекина за сотрудничество с Россией по военной линии. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР и сделало резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры Вооружённых сил Китая и соответствующих ответственных лиц», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.

Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал данный шаг американских властей.