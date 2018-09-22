В Минобороны КНР оценили санкции США за сотрудничество с Россией

Короткая ссылка
Министерство обороны Китая прокомментировало введение американских санкций в отношении военных ведомств КНР за сотрудничество с Россией.
В Минобороны КНР оценили санкции США за сотрудничество с Россией
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы выражаем по этому поводу решительный протест... Такие действия США являются вопиющим нарушением основных норм международных отношений и откровенным проявлением гегемонизма», — отмечается в заявлении.

В Минобороны КНР подчеркнули, что китайско-российское военное сотрудничество представляет собой нормальное взаимодействие между суверенными государствами и «США не имеют права вмешиваться в эти отношения».

Также в министерстве отметили, что если США не изменят своё поведение и не «исправят совершённую ошибку», то американской стороне придётся «ощутить на себе все возможные последствия содеянного».

Ранее США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал данный шаг американских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить