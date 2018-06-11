СМИ: На одном из спорных островов в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая

На одном из спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ранее комплексы уже были замечены на спутниковых фотографиях ImageSat International (ISI), однако впоследствии они, по-видимому, были вывезены.

Теперь, как свидетельствуют снимки, системы вновь появились на острове Вуди.

Ранее стало известно, что американские военные корабли прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море.

МИД Китая потребовал от США прекратить нарушать суверенитет КНР.