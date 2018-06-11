СМИ: На одном из спорных островов в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая
- © Zha Chunming
- globallookpress.com
Отмечается, что ранее комплексы уже были замечены на спутниковых фотографиях ImageSat International (ISI), однако впоследствии они, по-видимому, были вывезены.
Теперь, как свидетельствуют снимки, системы вновь появились на острове Вуди.
Ранее стало известно, что американские военные корабли прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море.
МИД Китая потребовал от США прекратить нарушать суверенитет КНР.