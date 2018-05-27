Минобороны Китая заявило о вторжении США в территориальные воды КНР
- Reuters
«Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая вошли в акваторию островов Сиша (Парасельские острова. — RT)», — заявили в оборонном ведомстве КНР.
Отмечается, что Вооружённые силы Китая в соответствии с законодательством провели распознавание в отношении кораблей США и сделали им предупреждение с требованием покинуть акваторию.
В Минобороны Китая назвали действия судов США провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.
Также в министерстве расценили это как «серьёзное бесцеремонное нарушение территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооружёнными силами двух стран».
Американской стороне был выражен решительный протест в связи с инцидентом.
Ранее стало известно, что американские военные корабли прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море.