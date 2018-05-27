Минобороны Китая заявило о вторжении США в территориальные воды КНР

Министерство обороны Китая заявило, что корабли Военно-морских сил США вошли в территориальные воды Китая без разрешения Пекина. Об этом говорится в сообщении официального представителя Министерства обороны КНР У Цяня.

«Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая вошли в акваторию островов Сиша (Парасельские острова. — RT)», — заявили в оборонном ведомстве КНР.

Отмечается, что Вооружённые силы Китая в соответствии с законодательством провели распознавание в отношении кораблей США и сделали им предупреждение с требованием покинуть акваторию.

В Минобороны Китая назвали действия судов США провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.

Также в министерстве расценили это как «серьёзное бесцеремонное нарушение территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооружёнными силами двух стран».

Американской стороне был выражен решительный протест в связи с инцидентом.

Ранее стало известно, что американские военные корабли прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море.