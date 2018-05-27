МИД Китая потребовал от США прекратить нарушать суверенитет КНР
- Лу Кан
- Reuters
Заявление опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
«Китайская сторона выражает США резкое недовольство и решительный протест в связи с этими действиями и настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные нарушения суверенитета Китая и отказаться от провокационных действий, угрожающих безопасности Китая», — говорится в комментарии.
Отмечается, что Пекин будет и впредь принимать все необходимые меры для защиты суверенитета и обеспечения национальной безопасности.
Ранее Минобороны Китая заявило о вторжении американских кораблей в территориальные воды КНР.