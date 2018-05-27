МИД Китая потребовал от США прекратить нарушать суверенитет КНР

Министерство иностранных дел Китая в связи с прохождением американских кораблей рядом со спорными Парасельскими островами настоятельно призвало США прекратить нарушать суверенитет КНР. Об этом заявил представитель МИД КНР Лу Кан.

Заявление опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китайская сторона выражает США резкое недовольство и решительный протест в связи с этими действиями и настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные нарушения суверенитета Китая и отказаться от провокационных действий, угрожающих безопасности Китая», — говорится в комментарии.

Отмечается, что Пекин будет и впредь принимать все необходимые меры для защиты суверенитета и обеспечения национальной безопасности.

Ранее Минобороны Китая заявило о вторжении американских кораблей в территориальные воды КНР.