Пентагон заявил о намерении США продолжать операции в Южно-Китайском море

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Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан заявил, что США продолжат выполнять свои операции в Южно-Китайском море, несмотря на недовольство властей Китая.

«Мы продолжаем наши операции по обеспечению свободы навигации, которые мы проводили в установленном порядке прежде и будем проводить в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что данное заявление было сделано в связи с тем, что ранее в Минобороны КНР отметили, что проход двух кораблей ВМС США 28 мая недалеко от Парасельских островов в Южно-Китайском море является серьёзным нарушением суверенитета страны.

Министерство иностранных дел Китая в связи с прохождением американских кораблей рядом со спорными Парасельскими островами уже настоятельно призвало США прекратить нарушать суверенитет КНР. 

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