Эксперт прокомментировал сближение эсминцев США и КНР в Южно-Китайском море

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сближение эсминца ВМС Народно-освободительной армии Китая и боевого корабля ВМС США в Южно-Китайском море.

«Случайно такие вещи не происходят. Военные корабли, тем более, двух разных стран, не маневрируют в непосредственной близости друг от друга без намерения продемонстрировать позицию одной из сторон. Особенно, если это касается США и Китая и, особенно, вопроса, связанного со спорными территориями, которые Китай воспринимает как внутреннее дело Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом споре присутствуют Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам, но никак не США», — отметил Ярыгин.

В пресс-службе Минобороны Китая заявили о том, что китайский эсминец предпринял такие действия для «идентификации и опознавания американского корабля».

По мнению эксперта, ни одна из сторон не планировала никакого столкновения, но на тактическом и стратегическом уровнях «присутствует решительность не отступать ни на шаг в обозначении своих позиций и интересов».

«Военные знают, где находятся чьи корабли с помощью спутниковых и радиолокационных средств наблюдения. Это необходимо, чтобы продемонстрировать — военно-стратегические интересы США никуда не исчезают, несмотря на смену администрации и на другие проблемы. Градус дискуссии, которая не касается политики и экономики, не снижается. Расстояние, судя по сообщениям, было менее 50 метров — это очень маленькая дистанция», — пояснил Ярыгин.

Ранее в пресс-службе Минобороны Китая заявили о том, что сближение китайского корабля с американским эсминцем в Южно-Китайском море у спорных островов носило обоснованный и правомерный характер.

В США заявили, что китайский корабль Luyang провёл «небезопасный и непрофессиональный» манёвр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море.