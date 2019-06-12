В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал причины продажи оружия Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.

«Вопрос как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ в следующем: как мы продаём им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьёзные угрозы, а, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надёжный партнёр, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать. — RT) либо в Китай, либо в Россию», — цитирует РИА Новости Шанахана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдеу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Отмечалось, что «эти продажи будут укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран».

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