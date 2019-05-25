Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

«Сегодня я принял решение в соответствии со статьёй 36 Закона о контроле над экспортом оружия и поручил (государственному. — RT) департаменту немедленно завершить официальное уведомление о 22 незавершённых поставках оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около $8,1 млрд. для сдерживания агрессии Ирана и создать потенциал самообороны партнёров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Как отмечается в заявлении, «эти продажи будут укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран».

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.