Япония обеспокоена отправкой дополнительных сил США на Ближний Восток

Короткая ссылка
Япония обеспокоена возможной эскалацией на Ближнем Востоке после решения США направить в регион дополнительно 1 тыс. военных, заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Ясутоси Нисимура.

«Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряжённости», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил отправку дополнительного военного контингента США на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера: на судах произошли взрывы, начался пожар.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и американский президент Дональд Трамп впоследствии возложили ответственность за произошедшее на Иран.

В Иране, в свою очередь, категорически отрицают причастность к ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить