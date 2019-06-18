Япония обеспокоена отправкой дополнительных сил США на Ближний Восток

Япония обеспокоена возможной эскалацией на Ближнем Востоке после решения США направить в регион дополнительно 1 тыс. военных, заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Ясутоси Нисимура.

«Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряжённости», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил отправку дополнительного военного контингента США на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера: на судах произошли взрывы, начался пожар.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и американский президент Дональд Трамп впоследствии возложили ответственность за произошедшее на Иран.

В Иране, в свою очередь, категорически отрицают причастность к ЧП.