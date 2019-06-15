Иран выразил протест Британии после заявлений о «причастности» ИРИ к ЧП с танкерами

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране после заявлений Лондона относительно вероятной причастности ближневосточного государства к инциденту в Оманском заливе с участием двух нефтяных танкеров.

«После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных поспешно и слепо за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе, помощник министра и директор департамента Европы МИД сегодня во время встречи с послом выразил решительный протест в связи с этой неприемлемой позицией», — приводит заявление иранского внешнеполитического ведомства агентство ISNA.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры в Оманском заливе.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп также заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

В Иране всячески отрицают возможную причастность страны к ЧП.