«Действуют по классической схеме»: что может стоять за утечками о переброске американских военных на Ближний Восток

Пентагон может начать переброску дополнительного военного контингента и техники в ближневосточный регион. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США сообщили СМИ. Официально американское Минобороны не комментировало эти данные. Однако эксперты считают, что для наращивания военного присутствия в регионе есть предпосылки.

Американские и международные СМИ снова сообщили о планах Пентагона направить в ближневосточный регион дополнительный военный контингент. По информации Fox News, речь может идти о нескольких тысячах американских военнослужащих, а также о развёртывании на Ближнем Востоке зенитно-ракетных комплексов Patriot и переброске дополнительных сил ВМС — субмарин и надводных кораблей, несущих на борту крылатые ракеты «Томагавк».

Телеканал ссылается на анонимные источники в оборонных кругах, аналогичную новость опубликовал и CNN. По сведениям телеканала, Пентагон намерен представить членам команды Дональда Трампа по национальной безопасности свой план по отправке дополнительных сил на Ближний Восток 23 мая.

Телеканал ссылается на слова трёх военных чиновников, знакомых с ситуацией. При этом пока неизвестно, какое решение будет принято в итоге — неясно, как в Белом доме отреагируют на план военного ведомства, отмечают источники CNN, и даст ли Дональд Трамп своё согласие на его реализацию. Сообщается, что инициатива была разработана по просьбе Центрального командования Вооружённых сил США, в чью сферу контроля входит американский контингент в ближневосточном регионе.

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Ранее американские официальные лица подсчитали, что для нанесения всеобъемлющего удара по Ирану потребовался бы контингент численностью около 100 тыс. военнослужащих.

Новость о подготовленном в Пентагоне плане наращивания сил на Ближнем Востоке была накануне опубликована международным агентством Associated Press. Предположительно, Пентагон может перебросить на Ближний Восток до 10 тыс. военных дополнительно. Уточняется, что этот шаг не станет ответом на какую-то новую угрозу, а лишь послужит для укрепления безопасности в регионе.

В Пентагоне не опровергли и не подтвердили эту информацию.

«Согласно давней политике, мы не собираемся обсуждать или спекулировать на потенциальных будущих планах или запросах об отправке сил», — приводит ТАСС заявление пресс-службы оборонного ведомства США.

В ходе еженедельного брифинга для прессы 23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила озабоченность «нагнетанием в США антииранской истерики».

«Очередной её виток начался после объявления Тегераном о намерении в ответ на массированные американские санкции приостановить выполнение иранской стороной части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в отношении ядерной программы этого государства», — отметила Захарова.

Она напомнила, что Иран имеет полное право совершать подобные шаги на основании резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая в 2015 году одобрила СВПД.

«В статье 26 говорится буквально следующее: «Иран будет рассматривать повторное введение санкций в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств»… Поэтому никаких претензий к Тегерану в контексте СВПД быть не может. В то же время американцы сами год назад вышли из этой договорённости», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Сыграть дуплетом»

Слухи о возможной переброске на Ближний Восток дополнительных частей ВС США появлялись и ранее. В середине мая газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила о плане по размещению в регионе 120 тыс. военных. Тогда сообщалось о намерении исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана прибегнуть к такому плану в том случае, если Тегеран атакует американских военных или «ускорит» свою ядерную программу. При этом речь не шла о вторжении на иранскую территорию — для этого потребовался бы гораздо больший военный контингент.

Одним из авторов плана по наращиванию Вооружённых сил США на Ближнем Востоке стал советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, утверждали СМИ.

Впрочем, вскоре Дональд Трамп опроверг эту информацию, назвав сообщения о готовящейся отправке 120 тыс. военных на Ближний Восток фейком.

Джон Болтон

Reuters

© Kevin Lamarque

Если Пентагон всё же перебросит дополнительный военный контингент на Ближний Восток, это может негативно отразиться не только на ситуации вокруг Ирана, но и в целом на обстановке в регионе, считают эксперты. Как пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, военные и техника будут переброшены в этом случае в целый ряд стран региона, где есть военные базы США — в Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар.

«В случае обострения ситуации в Сирии военные могут прибыть и туда, хотя пока американцы действуют там руками местных вооружённых формирований», — пояснил эксперт.

Схожую оценку ситуации дал в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, если дополнительные силы ВС США будут перебрасываться на Ближний Восток, они могут быть задействованы Пентагоном и в Сирии.

«Прежде всего, потому что в Сирии дислоцированы иранские части, а также военно-политические силы, поддерживающие Иран. Тем более что Израиль уже ведёт бомбардировки районов, где, по его мнению, сосредоточены проиранские силы. А американцы могут сыграть дуплетом, создав союз с Израилем. Судя по некоторым данным, Нетаньяху сейчас рвётся в бой, образно говоря, и может принять участие в операции», — предположил эксперт.

Напомним, что в начале апреля Дональд Трамп объявил о внесении Корпуса стражей Исламской революции в перечень иностранных террористических организаций. Ответным шагом Тегерана стало причисление Центрального командования ВС США к террористическим структурам. Это решение было одобрено парламентом ИРИ и в конце апреля подписано президентом Хасаном Рухани.

В первых числах мая Госдеп США выдвинул иранской стороне ультиматум — американская сторона потребовала, чтобы исламская республика отказалась от планов по расширению АЭС в Бушере, производству тяжёлой воды и вывозу обогащённого урана из страны в обмен на урановую руду под угрозой новых санкций.

Власти Ирана отвергли условия американской администрации, заявив, что Тегеран продолжит развивать мирную атомную программу, потому что это не запрещено условиями ядерной сделки 2015 года.

Танкер на нефтяном терминале в порту Фуджейра

AFP

© KARIM SAHIB

Уже на следующий день помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона направит в ближневосточный регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также группу стратегических бомбардировщиков В-52. По словам Болтона, эти действия Пентагона следует расценивать как «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».

Обстановку в регионе ещё больше накалили взрывы на нефтяных танкерах Саудовской Аравии — 12 мая около десяти саудовских танкеров были повреждены в порту Фуджейра в ОАЭ, ответственность за атаку на себя никто не взял. На следующий день взрывы прогремели ещё на двух саудовских танкерах, пересекавших Персидский залив.

Хотя Тегеран сразу открестился от причастности к инцидентам, подозрения саудовских и американских властей сразу упали на ИРИ.

Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, Эр-Рияд готов ответить на любое нападение. Министр обвинил ИРИ в атаке на саудовские нефтяные танкеры и попытках дестабилизировать ситуацию в регионе. Впоследствии глава Госдепа Майк Помпео обвинил Тегеран на основании «природы атак» и «всех региональных конфликтов», которые наблюдались на протяжении последних десятилетий. При этом дипломат признал, что прямых доказательств причастности ИРИ к инцидентам нет.

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Обстановку усугубил ракетный обстрел американского посольства в Багдаде — ракета РСЗО «Катюша» упала 19 мая в районе иракской столицы, где сосредоточены иностранные посольства и другие официальные учреждения.

В тот же день Дональд Трамп предупредил Иран о том, что республике «наступит конец», если она попытается угрожать США.

Впоследствии исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что в задачи американской стороны входит «сдерживание» Ирана, а не вооружённая эскалация.

Со своей стороны Тегеран отказывается вести переговоры с американской администрацией. Как заявил ранее президент ИРИ Хасан Рухани, такие предложения поступали от США порядка десяти раз. Однако в Тегеране считают, что текущая обстановка не располагает к переговорам.

«Сохранить гегемонию США»

Между тем в американских правящих кругах нет единого мнения по иранскому вопросу. Так, 23 мая комитет по иностранным делам конгресса отклонил инициативу конгрессменов от Демпартии, которые настаивали на запрете любых военных действий против Ирана без санкций конгресса.

Кроме того, ранее СМИ сообщали о возможных разногласиях по иранскому вопросу между госсекретарём Майком Помпео и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Якобы глава Госдепа настаивает на дипломатическом разрешении споров с ИРИ, а Болтон, давно заслуживший репутацию политического ястреба, напротив, требует не снижать давление на Тегеран. Дональду Трампу пришлось даже выступить публично по поводу этих слухов — глава Белого дома заявил, что доволен работой своей администрации.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Abdullah Dhiaa Al-Deen

Впрочем, по мнению экспертов, эти разногласия носят сугубо внутренний характер и не отразятся в итоге на политике Штатов в отношении Ирана. Это проблемы американского руководства, но они не приведут к смягчению внешнеполитической линии Белого дома, считает Борис Долгов.

В том случае, если военные действия между Ираном и США начнутся, они неизбежно будут разрастаться.

«Это не в интересах США сейчас, поскольку вооружённый конфликт может привести к серьёзным последствиям, к ударам по Израилю, к возникновению очагов боевых действий по всему Ближнему Востоку и в районе Персидского залива. У Ирана есть и баллистические ракеты, которые могут достигать территории Израиля и территории союзников США в регионе», — пояснил Долгов.

По мнению эксперта, сейчас сторонам удастся удержаться от войны, несмотря на обострение ситуации, а громкие заявления представителей американской администрации, как и циркуляция слухов о переброске дополнительных подразделений в СМИ, призваны произвести психологический эффект.

«Антииранская политика США направлена на то, чтобы сохранить гегемонию США на Ближнем Востоке. Задача-максимум — смена режима в ИРИ, на пути к ней возможна дестабилизация обстановки при нагнетании антииранской истерии», — уверен Борис Долгов.

В свою очередь, Владимир Васильев считает, что к утечкам информации о переброске дополнительного контингента США на Ближний Восток нужно относиться серьёзно. По его мнению, выход Тегерана из ядерной сделки на фоне санкционного давления развяжет Белому дому руки для силовых действий.

«В этом контексте переброска военных в регион выглядит весьма актуальной задачей. Однако быстро сделать это нельзя, это требует времени», — пояснил эксперт.

Переброска дополнительного контингента на Ближний Восток, скорее всего, будет проводиться небольшими группами на протяжении нескольких месяцев, считает Васильев.

«Велика вероятность того, что передислокация военных либо началась, либо вот-вот начнётся. Ещё один признак в пользу этого — эвакуация американских дипломатов из Багдада после ракетного обстрела. Что касается заявлений Вашингтона о недопустимости войны, то они могут быть связаны с позицией Демократической партии: демократы-конгрессмены выступают категорически против военных действий. А республиканцы действуют по классической схеме — говорят о мире, чтобы снять потом с себя ответственность за развязывание войны», — подытожил эксперт.