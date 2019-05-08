«Россия рассчитывает, что Европа будет выполнять свои обязательства»: Лавров о ядерной сделке с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. Дипломаты обсудили ядерное соглашение, ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также развитие сотрудничества между странами. Ранее стало известно, что Тегеран принял решение приостановить выполнение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. RT вёл прямую трансляцию.