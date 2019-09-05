РФПИ и правительство заключили соглашение о развитии высокотехнологичного сектора ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

«Привлечение международных инвестиций и экспертизы стимулирует развитие ведущих российских компаний в сфере ИИ. Мы сможем создать серьёзную основу для вывода их продуктов и услуг в самых разных областях на мировой рынок», — сказал Дмитриев.

Со своей стороны, Акимов заявил о наличии достаточно крупных партнёров, принимающих на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий ИИ, развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов и многого другого.

«Конечно, на государственной стороне этим партнёром является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения», — пояснил он.

По его словам, правительство создаст все необходимые предпосылки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.