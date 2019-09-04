В Госдуме рассказали о значимости ВЭФ для России

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.

«На форуме текущего года практически на всех дискуссионных площадках принимают участие федеральные министры. Эти мероприятия нацелены на развитие Дальнего Востока, и это важно», — заявила она.

По её словам, во Владивосток приехали и лидеры стран Азии, что свидетельствует о нацеленности ВЭФ на развитие международного сотрудничества в области дальневосточной экономики.

Кроме того, отметила Бондарь, на форуме обсуждают много социальных вопросов.

Со своей стороны, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в беседе с ФАН отметил, что ВЭФ развивается.

«Заметен рост внимания к российской экономике со стороны соседних стран Юго-Восточной Азии. Также и внимание российских экономических кругов к этим странам довольно велико. Развитие экономических отношений в регионе идёт, можно сказать, бурно», — сказал он.

По его словам, ВЭФ — успешный пример взаимодействия России с другими странами.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин оценил роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока.