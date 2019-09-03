В ТПП оценили роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока

Короткая ссылка
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока.
В ТПП оценили роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока
  • РИА Новости

«За пять последних лет здесь создано 20 территорий опережающего развития, пять свободных портов, реализуется почти 1800 инвестиционных проектов стоимостью без малого 3,8 трлн рублей, заработало более 200 новых предприятий», — заявил он.

По его словам, около 32% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришло в регионы Дальнего Востока.

Как отметил Катырин, в настоящее время экономический рост превысил 4%, что выше среднероссийских показателей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить