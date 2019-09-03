В ТПП оценили роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока.

«За пять последних лет здесь создано 20 территорий опережающего развития, пять свободных портов, реализуется почти 1800 инвестиционных проектов стоимостью без малого 3,8 трлн рублей, заработало более 200 новых предприятий», — заявил он.

По его словам, около 32% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришло в регионы Дальнего Востока.

Как отметил Катырин, в настоящее время экономический рост превысил 4%, что выше среднероссийских показателей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.