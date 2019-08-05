Объявлена деловая программа ВЭФ-2019

Стала известна деловая программа Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

На данный момент она включает 50 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Как заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, в повестку вошли актуальные дискуссии по ключевым экономическим, технологическим и социальным вопросам.

«Уверен, что участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России», — сказал Кобяков.

Программа состоит из четырёх блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни».

Также запланированы пять страновых бизнес-диалогов — между российскими предпринимателями и деловыми кругами Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.

На полях ВЭФ-2019 пройдут российско-китайский форум СМИ, межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня, а также конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана».

V Восточный экономический форум состоится 4—6 сентября во Владивостоке.