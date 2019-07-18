Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2019

Деловая программа Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке в этом году будет включать блоки по экономическому росту, повышению качества жизни, условиям для бизнеса и сотрудничеству в АТР. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».

«Блок «Новые решения для ускорения экономического роста» будет посвящён обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей», — говорится в сообщении.

Участники форума обсудят вопросы совершенствования режимов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также развитие программы «Дальневосточный гектар», будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры.

В рамках темы «Создавая условия для бизнеса» будет обсуждаться поддержка инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг и защита прав бизнеса.

Также участники форума обсудят тему «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества». Здесь будут рассмотрены вопросы развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящён теме социального развития Дальнего Востока, в том числе здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды.

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги «Россия — Китай», «Россия — Япония», «Россия — Индия», «Россия — АСЕАН», «Россия — Республика Корея».

На полях ВЭФ-2019 пройдут российско-китайский форум СМИ, межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана».

V Восточный экономический форум состоится 4—6 сентября во Владивостоке.