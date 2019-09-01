«Новый виток информационных войн»: зачем Пентагону программа по противодействию фейковым новостям

Министерство обороны США разрабатывает новую систему для выявления фейковых новостей и видеозаписей, созданных с помощью технологии deep fake. Предполагается, что алгоритмы смогут обнаруживать фейки в текстах и видеофайлах, распространяемых через СМИ и соцсети. Программа получила название «Семантическая криминалистика». Эксперты полагают, что Пентагон проявляет интерес к подобным исследованиям, чтобы занять доминирующее положение в информационной сфере и использовать эти инструменты для проведения атак.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA займётся борьбой с фейковыми новостями и информационными атаками. Ведомство ищет подрядчиков для разработки специального программного оборудования, которое сможет выявлять фейки среди текстовых новостей, а также распознавать видеоматериалы, отредактированные с помощью технологии deep fake. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Для борьбы с такими материалами DARPA разработает систему алгоритмов, которая сможет распознавать фейки в СМИ и соцсетях до того, как они приобретут вирусную популярность, сообщает Bloomberg. Алгоритмы составят основу технологии SemaFor (Semantic Forensics) — программы «Семантическая криминалистика», а также MediFor — «Медиакриминалистика».

«Технологии, разработанные в рамках программы «Семантическая криминалистика», помогут выявлять, сдерживать и анализировать вражеские кампании по дезинформации», — говорится в концепции программы, опубликованной на сайте DARPA.

Bloomberg сообщает, что один из руководителей проекта Мэтт Турек 29 августа провёл встречу с потенциальными разработчиками в городе Арлингтон, где расположен Пентагон. Бюджет программы «Семантическая криминалистика» пока неизвестен.

Deep fake — это, как правило, видео- или аудиозапись, которая была отредактирована с помощью нейросетей или машинного обучения. Всеобщее внимание они привлекли к себе после появления в интернете нескольких видеороликов с кадрами из популярных голливудских фильмов, где вместо исполнителей главных ролей с помощью нейросетей были вмонтированы другие актёры.

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При этом общее качество роликов остаётся достаточно высоким, и порой неподготовленному пользователю бывает трудно отличить подделку от оригинала.

Всё больше экспертов по безопасности в США и странах Западной Европы отмечают, что распространение этих технологий приведёт к новому всплеску информационной войны, которая будет вестись с помощью отредактированных компрометирующих видеозаписей, главными действующими лицами которых будут политики или другие общественные деятели.

«Хотя многие из этих материалов производятся с развлекательной или художественной целью, другие могут быть использованы с враждебными целями, например для пропаганды или кампаний по дезинформации», — говорится на сайте DARPA.

Как отметил в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, приобретение дорогостоящих программ и создание инфраструктуры говорит о том, что у Минобороны США существует интерес в сфере информационного воздействия.

«Пентагон, располагая внушительным бюджетом, видит необходимость в том, чтобы надёжно обуздать информационное пространство и именно в этой сфере развивать своё военное доминирование. Скорее всего, это будет атакующая система, а не оборонительная», — считает Кошкин.

По словам политолога, оборонный сектор США рассчитывает применять такие технологии в будущих гибридных войнах.

«Думаю, США хотят в первую очередь серьёзно повлиять на информационно-психологическую устойчивость жителей государств, с которыми они вынуждены будут воевать или на которые они планируют воздействовать, и, естественно, разложить войска противника», — отметил эксперт.

Не успеют к выборам

Согласно концепции программы «Семантическая криминалистика», алгоритмы будут настраивать с помощью специального теста, в ходе которого нужно будет обнаружить 5 тыс. фейков среди 250 тыс. текстовых новостных материалов и 250 тыс. публикаций в соцсетях.

Кибернетические атаки

© JACK GUEZ / AFP

Реализация программы рассчитана на четыре года. Изначально объектом исследования будут новости и соцсети, далее последует анализ «технической пропаганды», сообщает DARPA.

«Внедрение комплекса алгоритмов обнаружения семантических расхождений заметно усложнит положение распространителей фейковых материалов. Они будут вынуждены следить за каждой мелочью, в то время как другой стороне достаточно будет найти одну-две неточности», — говорится в концепции программы «Семантическая криминалистика».

Однако срок в четыре года не устраивает американских экспертов, которые считают, что использоваться такие технологии должны на предстоящих выборах президента США в ноябре 2020 года.

«График реализации чересчур медленный, всё это немного похоже на пиар. Нужно проводить работу с гражданами по повышению информационной грамотности, а также принимать необходимое законодательство. Но у политиков нет мотивации, чтобы менять такое положение дел, и есть конфликт интересов, так как эти же платформы для распространения фейков помогают им выигрывать выборы», — приводит Bloomberg слова Дженнифер Грайджил, занимающейся в Сиракузском университете (штат Нью-Йорк) вопросами коммуникации.

Напомним, что в США продолжает пользоваться популярностью конспирологическая версия о том, что выборы 2016 года Дональду Трампу якобы помогли выиграть спецслужбы России, вмешавшись в избирательный процесс.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств подобного вмешательства, в мейнстримных СМИ эту тему обсуждают до сих пор. В том числе, утверждают многие американские издания, политики и эксперты, Россия якобы использовала фейковые новости, чтобы добиться этой цели.

Информационные возможности

Аналитики обращают внимание на то, что у американских экспертов, выразивших сожаление по поводу того, что эта технология не будет готова к выборам, не возникло вопросов, почему распознаванием фейковых новостей будет заниматься военное агентство DARPA, а не Федеральная комиссия по связи США, регулирующая деятельность СМИ.

Незадолго до появления информации о программе SemaFor Пентагон уже делал заявления, что армия США готовится к борьбе за доминирование в информационном пространстве.

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В частности, с таким заявлением выступил генерал Пол Фанк, глава командования Сухопутных сил США по подготовке личного состава и разработке доктрин (TRADOC).

Эту позицию озвучил и генерал-лейтенант Стивен Фогарти, глава киберкомандования Сухопутных войск США. Выступая на конференции Ассоциации специалистов по связи и электронике ВС TechNet Augusta 2019, он заявил, что его ведомство сменит название и будет переориентировано на ведение информационных войн, в которых используются и фейковые новости.

«Мне нужны возможности автономного характера — как наступательные, так и оборонительные. Я должен быть способен, по сути, впитывать то, что распространяется в интернете в режиме реального времени, вылавливать из этого потока то, что относится к попыткам введения в заблуждение и оказания влияния, а также быстро обращать всё это в нашу пользу для выполнения этих же задач», — заявил американский военачальник.

Генералы Фанк и Фогарти, выступая на конференции, отметили, что одним из противников, которому американские военные должны противодействовать на информационном направлении, является Россия.

С прицелом на противника

Министерство обороны США под лозунгами о защите безопасности рассчитывает развернуть новый виток информационных войн по всему миру, считает Андрей Кошкин.

«В данном случае можно провести аналогию с системой ПРО, которую американцы установили в Румынии и Польше и которая якобы направлена против иранских ракет. Только сейчас всем стало понятно, что это передовые и атакующие элементы и направлены они конкретно против России», — отметил эксперт.

Система SemiFor заявлена как инструмент для защиты от фейков, однако это наступательное информационное оружие, которое сможет автоматически создавать атаки на информационные инфраструктуры потенциального противника, считает политолог Александр Асафов.