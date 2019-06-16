«Фактически госизмена»: Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную в газете The New York Times, о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему. Глава Белого дома назвал авторов материала «трусами и врагами народа». Эксперты, опрошенные RT, указывают, что в США сейчас действительно много внимания уделяют так называемым кибервойскам. При этом, как считают аналитики, подобные статьи необходимы политической элите Соединённых Штатов, чтобы обострить отношения Москвы и Вашингтона. В то же время Трамп сейчас вынужден действовать осторожно — в ближайшее время начинается президентская гонка перед выборами 2020 года.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную в газете The New York Times, о кибератаках на российские объекты инфраструктуры. Ранее в издании со ссылкой на анонимные источники заявили, что в течение последнего года Вашингтон якобы более активно, чем прежде, пытается внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему РФ.

«Можете ли вы поверить, что неудачники из The New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена со стороны некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны...кроме того, это неправда!» — написал Трамп в Twitter.

По оценке главы Белого дома, в наши дни «коррумпированные СМИ готовы на всё».

«Они сделают или заявят что угодно, ни на секунду не задумавшись о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» — заключил американский лидер.

15 июня в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники говорилось, что США пытаются активнее внедрять вредоносное программное обеспечение в систему, обеспечивающую функционирование российской энергетики.

«Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно, — говорит один из собеседников издания. — Мы (власти США. — RT) делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад».

В газете отмечают, что стратегия Вашингтона теперь носит «наступательный» характер.

«Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа к засекреченной информации об операции, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности её вооружённых сил. На этот вопрос нельзя ответить, пока не активирован код», — утверждается в статье.

В то же время автор материала бездоказательно обвиняет Москву в аналогичных действиях в отношении объектов инфраструктуры США.

«Новая и важная сфера»

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что в последние время в США появляется очень много публикаций на тему кибератак и безопасности в этой сфере. По его оценке, таким образом в стране создаётся определённый информационный фон с тем, чтобы впоследствии увеличить расходы на кибероперации. Как полагает эксперт, Вашингтон рассматривает развитие этой сферы как важный элемент обороноспособности страны.

«Киберпространство становится новой и важной сферой. Сейчас пишут о важности кибервойн, о том, что в будущем их можно приравнять к обычным войнам. Некоторые американские политологи писали, что если Россия или другие страны нанесут по ним (США. — RT) удар кибероружием, то необходимо отвечать на это чуть ли не с использованием обыкновенного оружия», — заявил эксперт.

Блохин также указывает, что именно Вашингтон инициирует киберпротивостояние с другими государствами.

«Многие разработки в американских IT-технологиях создавались для того, чтобы усилить кибербезопасность, доминирование и лидерство в этой сфере», — подчеркнул он.

Напомним, в августе 2017 года президент США распорядился преобразовать Киберкомандование США в отдельную полноценную структуру из подразделения Стратегического командования. По оценке Трампа, это решение должно показать, что Вашингтон решительно настроен на борьбу с угрозами в киберпространстве. В 2019 году американские СМИ сообщили, что Вашингтон активно использует этот потенциал для проведения цифровых нападений. Так, по данным канала NBC, в ноябре 2018 года за несколько часов до начала промежуточных выборов в США американское Киберкомандование провело наступательную кибероперацию в отношении российского Агентства интернет-исследований. Тогда утверждалось, что президент США Дональд Трамп лично распорядился провести эту атаку.

Президентские выборы США — 2020

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что 18 июня Дональд Трамп намерен объявить об участии в президентских выборах в 2020 году.

«Здесь (в заявлении Трампа. — RT) есть желание и необходимость оправдаться и перед собой, и перед партнёрами, заявить, что США ведут себя всегда правильно. И, наконец, Трамп хочет создать себе некую ауру, может быть, перед выдвижением в президенты», — заявил эксперт в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Трамп сейчас озабочен перевыборами на пост президента, а некоторые силы, вероятно, хотят «подружить» его с Россией. Подобного рода публикации направлены на то, чтобы разжечь огонёк вражды между Трампом и Россией», — пояснил он RT.

Встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным.

Reuters

© Kevin Lamarque

Как указывает Безпалько, если Трамп будет уверен в своём переизбрании, он, вероятно, пойдёт на некоторое налаживание отношений с Москвой, поскольку сможет «позволить себе конфронтацию с теми силами, которые не хотят видеть его президентом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаимоотношения двух стран находятся не в лучшем состоянии.

«Они (отношения. — RT) деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — заявил президент РФ Владимир Путин в начале июня.