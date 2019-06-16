Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
«Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда», — написал президент США в своём микроблоге в Twitter.
По его словам, «коррумпированные» СМИ публикуют информацию, не задумываясь о последствиях.
Трамп назвал таких журналистов «врагами народа».
Ранее The New York Times со ссылкой на источник сообщало, что стратегия кибератак США на электросети в России приобрела наступательный характер.
В частности издание отмечало, что страна планирует разместить внутри энергетических систем вредоносное программное обеспечение.