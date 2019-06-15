NYT: США участили кибератаки на российские электросети

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Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
NYT: США участили кибератаки на российские электросети
  • РИА Новости

Как уточняет издание, с 2012 года США изучали возможности взять контроль над российскими электросетями, однако в настоящее время стратегия приобрела наступательный характер, в частности, американская сторона заинтересована в размещении внутри энергетических систем вредоносного программного обеспечения.

26 февраля газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что США провели «наступательную кибероперацию» против «российской фабрики троллей». 

Как указывалось, такие действия были совершены во время промежуточных выборов в США в 2018 году. По данным газеты, речь идёт об отключении от интернета компании «Агентство интернет-исследований». 

В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что российские структуры постоянно подвергаются кибератакам из Европы и Северной Америки.

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