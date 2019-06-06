Образ врага: почему в ЕС говорят о «гибридных угрозах» со стороны России

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Оксана Соломатина, Кирилл Горшенин
Институт исследований в сфере безопасности ЕС, финансируемый Брюсселем, опубликовал доклад о «гибридных угрозах» Евросоюзу и методах борьбы с ними. При этом в документе, с которым ознакомился RT, в качестве акторов, якобы добивающихся дестабилизации «единой Европы», в одном ряду указаны Россия и «Исламское государство»*. Эксперты полагают, что подобные доклады публикуются для поддержания антироссийской информационной повестки. Кроме того, по мнению аналитиков, в ЕС в очередной раз создают образ врага, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем.
Образ врага: почему в ЕС говорят о «гибридных угрозах» со стороны России
  • AFP
  • © GEORGES GOBET

Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS) опубликовал доклад о «гибридных угрозах» для Евросоюза. Как указывают европейские аналитики, противники сообщества используют традиционные и нетрадиционные тактики как часть общей стратегии по дестабилизации «единой Европы». К числу таких «противников» в документе, с текстом которого ознакомился RT, относят и Россию. 

Отметим, что EUISS финансируется из европейского бюджета и имеет статус агентства Евросоюза. Кроме того, институт готовит аналитические справки для Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как отмечается в докладе, обнаружение «гибридных угроз» и борьба с ними стали одним из важных вызовов для Евросоюза. Так, специалисты EUISS убеждены, что разрастание и гибридный характер самого ЕС делают его незаменимым для противодействия гибридным угрозам. В этих целях Европейскому союзу необходимо «критически важное сочетание достоверных и своевременно получаемых разведданных с политическим здравомыслием», правильное определение угроз как гибридных, быстрое реагирование и решительность, отмечают в Институте исследований в сфере безопасности.

При этом в документе неоднократно упоминаются действия России как актора, представляющего одну из ключевых угроз для «единой Европы».

«Евросоюз главным образом сосредоточен на текущих кризисах за пределами своих границ, на территории своих восточных и южных соседей. ЕС стремится противодействовать враждебным действиям России на Украине и в других точках», — подчёркивается в докладе EUISS.

Поддержание образа врага

Согласно тексту доклада, к выработке мер противодействия «гибридным угрозам» ЕС подтолкнули якобы агрессивное поведение России и «захват Крыма» в 2014 году.

  • Крымский мост
  • Reuters
  • © Alexey Pavlishak

«Это событие (воссоединение Крыма с Россией. — RT) вызывало опасения, что Россия может применить подобную тактику против других бывших советских республик и бывших стран Варшавского договора», — отмечается в документе.

Однако стоит напомнить, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Примечательно также, что в документе в один ряд ставятся тактики России и террористической организации «Исламское государство»*. Так, в качестве второй причины, заставившей ЕС задуматься о противодействии «гибридным угрозам», указываются «действия ИГ на территории южных соседей» Евросоюза.

Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что европейцы не в первый раз прибегают к попыткам создания образа врага путём сравнения России с террористической группировкой.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров пояснил в беседе с RT, что это один из инструментов информационной войны против РФ.

«Это обычный ход, уловка, которая позволяет долго не объяснять, в чём проблема. Если ты «как ИГ», то всё ясно. Поэтому в данном случае «Исламское государство» используют как инструмент информационной войны. Сравнение с ИГ позволяет не тратить много аргументов, чтобы убедить в преступности, порочности «российского режима», — отметил эксперт.

Политолог Александр Асафов считает, что такого рода доклады используются для подкрепления антироссийской информационной повестки.

«Информационная антироссийская повестка, поскольку является надуманной и абсурдной, нуждается в постоянном экспертном подпитывании. Это должны быть не только заявления общественных и политических деятелей когда-то объединённого Запада, который уже по многим линиям не объединён, это должны быть экспертные доклады, демонстрирующие угрозу, на которую политики могут ссылаться в своих публичных заявлениях», — сказал Асафов в разговоре с RT.

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«Это нужно, чтобы в том числе жители Евросоюза закрывали глаза на существующие внутренние проблемы, такие как миграция, брексит, волнения «жёлтых жилетов» во Франции, экономический спад и иные, которые непосредственно касаются людей. Им проще рассказать про страшную гибридную угрозу от России, и лучше, если она будет в киберпространстве», — считает эксперт.

По словам политолога, данный доклад затрагивает сразу три направления политики ЕС. 

«Линия первая — поддерживание «угрозы» со стороны России. Линия вторая — попытка расширить своё влияние на страны бывшего Варшавского договора, показать, что об их судьбе заботятся в Евросоюзе, показать, что им угрожают. Линия третья — не очень хорошие опросы по НАТО среди жителей Евросоюза, где многие не знают, что это, кто-то сомневается, что это нужно», — полагает эксперт.

Напомним, ранее в описании программы НАТО обозначалось стремление альянса изучить опыт Украины по борьбе с «российскими тактиками гибридной войны», чтобы впоследствии использовать его для подготовки военных специалистов в государствах альянса. 

Стоит отметить, что аналитики EUISS озаботились не только угрозами, которым подвержены соседи Евросоюза, но и вызовами внутри самой организации. Так, в докладе отмечается, что действия ИГ заставили ЕС сосредоточиться на том, как с помощью социальных сетей и интернета противники могут проводить радикализацию европейцев и руководить террористическими операциями на территории континентальной Европы.

Кроме того, в документе подчёркивается, что кибератаки со стороны Китая и Ирана и подрывная деятельность коммерческих субъектов не только нанесли удар по критически важной инфраструктуре, но и ослабили доверие к демократическим институтам и процессам в Европе.

Элемент информационной войны

Вместе с тем в докладе EUISS указывается, что «прокремлёвские» или подконтрольные государству российские СМИ якобы распространяли дезинформацию о НАТО и его союзниках.

В частности, Россия якобы использовала официальные страницы в социальных сетях, чтобы распространять ложную информацию о количестве войск, развёрнутых НАТО во время военных учений, утверждают европейские аналитики.

  • Иностранные военные наблюдатели на 227-м общевойсковом полигоне Вооружённых сил Белоруссии возле города Борисова (Минская область) во время учений «Запад-2017»
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Интересно отметить, что осенью 2017 года, во время проведения совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017», западные СМИ транслировали новости о возможной оккупации россиянами Белоруссии под видом военных учений. 

Кроме того, несмотря на антитеррористический и оборонительный характер военных манёвров, ряд государств НАТО посчитали учения репетицией к наступательной операции

По мнению Игоря Шатрова, обвинения в распространении фейковых новостей — ещё один элемент информационной войны против России. 

«В первую очередь, все эти претензии стоит обратить как раз в сторону западных СМИ, которые этими самыми фейками и известны. Слово «фейк» впервые начал активно использовать Дональд Трамп, который сказал, что большинство американских СМИ распространяют фейковые новости. Как раз когда внутренние проблемы возникают, мы часто узнаём правду о реальном положении вещей в медиапространстве Запада. Я думаю, что западным СМИ в первую очередь стоит задуматься о себе и о медиагигиене», — сказал он.

  • Протесты «жёлтых жилетов» во Франции
  • AFP

Причём в качестве метода борьбы с фейками аналитики EUISS предлагают накачку информационного пространства позитивной информацией о Евросоюзе.

«Успех в повышении устойчивости (общественности к воздействию гибридных угроз. — RT) зависит от повышения медиаграмотности, при этом посредством превентивной оперативно-стратегической связи можно одновременно опровергать фейковые новости, противостоять кампаниям по дезинформации и распространять положительную информацию о ЕС», — подчёркивается в докладе института. 

По словам Александра Асафова, «ситуация с противодействием фейк ньюз путём создания положительных фейк ньюз выглядит особенно мило».

Напомним, ранее в Польском институте международных дел посоветовали перенять опыт Литвы по «борьбе с российской дезинформацией». Скоординированный подход литовских властей польские аналитики предлагали использовать и другим государствам ЕС и НАТО для совместной борьбы с действиями России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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