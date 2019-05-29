По-соседски: в Польше призвали перенять опыт Литвы по «борьбе с российской дезинформацией»

Польше нужно перенять опыт Литвы по «борьбы с российской дезинформацией», говорится в докладе Польского института международных дел при правительстве республики. Более того, в документе, с текстом которого ознакомился RT, утверждается, что скоординированный подход литовских властей по борьбе с дезинформацией необходимо использовать и другим государствам ЕС и НАТО для совместной борьбы с действиями России. По мнению экспертов, власти Польши активно используют образ РФ как врага для решения внутриполитических задач, а сама страна уже давно превратилась в одного из главных русофобов Европы.

Польше нужно последовать примеру Литвы в её опыте «борьбы с российской дезинформацией», считают аналитики Польского института международных дел (PISM) — аналитического центра при правительстве Польши.

«Чтобы противодействовать дезинформации и кибератакам со стороны России, Литва усовершенствовала свою административную структуру и внесла поправки в законодательство. В то же время она намерена мобилизовать других членов Европейского союза в целях системного противодействия использованию фейковых новостей как инструмента манипулирования общественным мнением. Опыт Литвы может быть полезен и для Польши, которая также становится жертвой российских дезинформационных кампаний», — говорится в докладе, с текстом которого ознакомился RT.

Как утверждается в документе, Россия якобы использует дезинформацию и кибератаки не только против Литвы, но и против других стран Евросоюза и НАТО, в частности против Польши и Германии. Именно поэтому аналитики PISM считают так называемый скоординированный подход литовских властей эффективным планом противодействия РФ.

По словам заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, различные антироссийские высказывания характерны для польской политики.

«Из Польши постоянно звучат подобного рода заявления, причём как от прикормленных властью так называемых некоммерческих организаций, так и от официальных чиновников. В данном случае это, во-первых, совершенно беспочвенные заявления, во-вторых, сделаны они для того, чтобы наполнить информационное пространство дополнительным негативом в отношении России», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Стоит отметить, что это уже не первый призыв института бороться с так называемой российской дезинформацией. В начале мая был опубликован доклад, в котором аналитики утверждали, что все страны — участницы программы Евросоюза «Восточное партнёрство» якобы сталкиваются с общей проблемой «российской пропаганды и дезинформации». В целях борьбы с влиянием России аналитики PISM предлагали ЕС усилить сотрудничество с государствами «Восточного партнёрства» и нарастить финансирование местных СМИ и НКО.

Абсурдные заявления

В докладе польского института отмечается, что Литва с её историческим прошлым, географической близостью к РФ и присутствием русского меньшинства (около 5%) является страной, якобы сильно подверженной российской «дезинформационной деятельности».

Парламент Польши

© Sejm RP / Flickr

«В настоящее время российские действия в отношении Литвы сосредоточены на значимых стратегических вопросах, общественно важных областях, таких как историческая память, и социально-экономических факторах (в том числе относящихся к энергетическому сектору)», — утверждается в документе.

При этом, по словам польских экспертов, Литва активно принимает меры по борьбе с «российской дезинформацией». Так, Вильнюс усовершенствовал модель управления системой национальной кибербезопасности и внёс поправки в соответствующие законы. В частности, речь идёт о централизации управления информацией в области безопасности, введении системы мониторинга национальных электронно-коммуникационных сетей, а также кооперации госструктур и учреждений с критически важной инфраструктурой (таких, как энергетические компании).

Также по теме «Русофобия стала товаром»: почему Литва называет Россию главной угрозой своей национальной безопасности В Литве в понедельник утром обнародовали доклад об угрозах национальной безопасности. Практически все пункты документа посвящены...

Как указывается в докладе, Литва также осуществляла непрямую поддержку антиправительственных сил внутри России, а также является одним из наиболее последовательных сторонников антироссийских санкций.

Кроме того, у литовских госорганов есть полномочия блокировать сервера учреждений, якобы причастных к кибератакам или распространению фейковых новостей, отмечают польские аналитики. При этом к «заслугам» Вильнюса они приписывают попытки ограничить работу российских СМИ в стране.

В документе подчёркивается, что Литва неоднократно вводила временные запреты на вещание российских телеканалов на своей территории, а в апреле текущего года она внесла законодательные поправки, позволяющие Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению без суда останавливать трансляцию телепрограмм, угрожающих национальной безопасности республики. Кроме того, напомним, в мае 2018 года Вильнюс закрыл доступ к шести интернет-сайтам, с помощью которых можно было смотреть различные телеканалы, в том числе российские.

В Литве часто говорят об исходящей от РФ угрозе без каких-либо доказательств. Так, согласно опубликованному в 2018 году докладу об угрозах национальной безопасности, который подготовили Департамент госбезопасности и второй департамент оперативной службы при Минобороны республики, действия Москвы якобы являются главной опасностью для республики. В аналогичном отчёте 2017 года утверждалось, будто Россия может напасть на страны Балтии — и сделать это за 24—48 часов.

Россия, в свою очередь, неоднократно опровергала подобные обвинения. Так, ещё в 2017 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления стран Прибалтики об угрозе со стороны России абсурдными и безосновательными.

Глава МИД России Сергей Лавров

© МИД России / Flickr

«Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллина заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны. Не зря у нас говорят: у страха глаза велики», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, подобная политика Вильнюса связана с тем, что в Прибалтике, как и в Польше, в политических элитах востребована антироссийская риторика.

«К сожалению, и в Литве, и в Польше, и в других странах Балтии среди политических и интеллектуальных элит, обслуживающих интересы политического класса, достаточно сильны русофобские настроения. Так, например, в той же Польше давно (а в последние годы особенно активно) используют образ врага для консолидации населения для решения собственных внутриполитических задач», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Совместные усилия

Между тем, как подчёркивают польские аналитики, совместные действия Польши и Литвы в энергетической и военной сферах могут стать одной из «целей российской дезинформации».

«Совместные действия Польши и Литвы по укреплению энергетической и военной безопасности станут одной из основных и наиболее явных целей российской дезинформации. Можно ожидать, что дезинформация и кибератаки со стороны России будут нацелены против усилий Польши и Литвы по укреплению восточного фланга НАТО и расширению военного контингента США в регионе», — утверждается в докладе.

Однако, как говорится в документе, совместная борьба стран ЕС и НАТО против дезинформации даёт возможность расширить сотрудничество на институциональном уровне, а также между IT-экспертами и журналистами, например, посредством специальных учебных семинаров, посвящённых анализу содержания и раскрытию дезинформации. Кроме того, отмечается, что Польша может поддержать Литву в реализации инициативы создания «кибершенгена» для защиты от атак.

Подчёркивается и тот факт, что ЕС мог бы более эффективно поддерживать соседствующие государства, включая Украину, в укреплении кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.

Как отмечает Игорь Шатров, в данном аспекте Польша играет на восточных рубежах лидирующую роль, она видит себя как самого главного русофоба не только в Восточной Европе, но и во всём Евросоюзе. Именно поэтому, по его словам, Варшава сейчас является инициатором различных антироссийский инициатив как минимум в информационном пространстве.

Владимир Шаповалов, в свою очередь считает, что такие заявления говорят лишь о деградации интеллектуального пространства Польши.

«Это свидетельствует о деградации интеллектуального пространства Польши и о том, что достаточно серьёзные научные учреждения скатываются к позиции обслуживания интересов правящей политической элиты и вместо серьёзных научных исследований публикуют псевдонаучные доклады, которые фактически являются элементом информационной войны против России и яркими примерами такой низкопробной пропагандистской продукции», — сказал Шаповалов.