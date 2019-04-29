«Лоббирование новой строки бюджета»: в США посоветовали увеличить финансирование борьбы с киберугрозами

В Атлантическом совете призвали конгресс США создать ежегодную статью федерального бюджета на обеспечение кибербезопасности и привлечь к разработкам в этой сфере частные компании. Аналитики центра считают, что нынешние системы обороны уязвимы. В докладе Москву в очередной раз обвинили в хакерской атаке на серверы Демократической партии и распространении вируса NotPetya, при этом не предоставив никаких доказательств. По мнению российских экспертов, подобные заявления нужны, чтобы добиться дополнительного финансирования для частных компаний, занимающихся киберзащитой, а также оправдать собственные атаки против других государств.

Конгресс США должен увеличить финансирование в сфере кибербезопасности, убеждены американские эксперты из Атлантического совета. По их мнению, законодательному органу следует создать для этой цели ежегодную статью федерального бюджета.

«В достижении этих целей ключевую роль будет играть конгресс. Потребуется законодательно добавить в ежегодный федеральный бюджет строку на поддержание кибербезопасности штатов, городов и иных населённых пунктов, а также важнейшей инфраструктуры», — говорится в докладе аналитического центра США, с которым ознакомился RT.

В Атлантическом совете считают, что принятых мер недостаточно в связи с растущими угрозами. Вашингтон тратит значительные ресурсы на развитие военного потенциала, однако Штатам необходимо иметь также киберсредства как для противодействия, так и для оперативного использования, подчёркивают аналитики.

По данным Счётной палаты и Минобороны США, нынешние системы кибербезопасности являются уязвимыми. В докладе отмечается, что их слабость продемонстрировали недавние «успешные» кибератаки якобы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

В отношении РФ исследователи упоминают хакерскую атаку на серверы Демократической партии США в 2016 году, а такжераспространение вируса-вымогателя NotPetya, который привёл к убыткам в сотни миллионов долларов. В очередной раз аналитики заявляют, что обе операции осуществлялись якобы «под руководством Москвы», не приводя никаких доказательств.

Напомним, что от вируса NotPetya пострадали компьютеры в разных странах мира, включая Россию. Независимые эксперты выяснили, что вирус был создан на основе программных кодов Агентства национальной безопасности США (АНБ). Хакеры получили их от группировки Equation Group, которую подозревают в связях с АНБ. Однако эти сведения не помешали американским экспертам в очередной раз обвинить в кибератаках Москву.

«Москва остаётся сильным и умелым противником, осуществляя в киберпространстве шпионаж, атаки и операции влияния для достижения своих политических и военных целей. Сейчас Москва размещает средства для кибератак, позволяющие ей в случае кризиса нарушить работу гражданской и военной инфраструктур США или нанести им ущерб», — приводятся в докладе слова директора Национальной разведки Дэниела Коутса.

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Подводя итоги прошлого года, он назвал Россию и Китай основными угрозами для Соединённых Штатов.

При этом Вашингтон до сих пор не предоставил подтверждений причастности России к хакерским атакам. В Кремле безосновательные обвинения категорически отвергают. Как пояснил глава российского МИД Сергей Лавров, «доказательства» поступают только через СМИ.

«Мне сложно серьёзно рассуждать на эту тему, потому что все «доказательства» нам предоставляют через средства массовой информации. При всём уважении к ним, к профессии журналиста, мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся специально для такого рода случаев», — сказал министр.

Тренд на кибербезопасность

Как пояснил в разговоре с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в настоящее время безопасность стран зависит не только от числа боевой техники, но и от кибероборонительной инфраструктуры. Между тем в мире сложился тренд на кибербезопасность, которым пользуются, чтобы заполучить дополнительное финансирование.

«Цель американских аналитиков — пролоббировать создание новой строки бюджета, которая сохранится на постоянной основе. При этом существует широкий размах для её расширения. Киберпространство практически бесконечно — какое количество денег ни вкладывай, всегда будет ещё место», — сказал он.

За подобными исследованиями зачастую стоят частные корпорации, которые рассчитывают получить прибыль с госзаказов, заметил, в свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

«Многие частные фирмы хотели бы решить свои узкомеркантильные вопросы, занимаясь развитием киберзащиты. С помощью таких докладов они продвигают свои интересы», — добавил эксперт.

Частные интересы

В Атлантическом совете также рекомендуют конгрессу привлекать к сотрудничеству частные компании.

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«Для ключевой и важнейшей инфраструктуры — энергетической, финансовой, транспортной, телекоммуникационной, водоочистной — данный доклад рекомендует продвинутую модель сотрудничества между федеральным правительством и основными компаниями для организации скоординированных и современных мер защиты и устойчивости, обмена оперативными данными и активной обороны», — пишут исследователи.

Примечательно, что один из авторов доклада — Роберт Батлер — ранее занимал пост зампомощника министра обороны США по киберполитике, а сейчас является старшим вице-президентом компании AECOM по вопросам защиты ключевых объектов инфраструктуры.

В материале говорится, что правительство должно обеспечивать ежегодную финансовую поддержку и покрывать расходы, чтобы «остановить угрозы прежде, чем они достигнут своих целей». Отмечается, что частные компании могут помочь в разработке таких передовых технологий, как, например, искусственный интеллект, автоматизация, облачные технологии.

По словам аналитиков, необходимо также создать международный совет по киберустойчивости, чтобы совместно с НАТО и союзниками справляться с атаками.

«Какой бы именно ни была эта организация, страны-участницы будут совместно разрабатывать меры защиты и устойчивости важнейшей трансграничной инфраструктуры и ключевых ресурсов (например финансовых и морских), реагировать на террористические акты и преступления в киберпространстве, а также развивать противодействие гибридным киберугрозам, исходящим от России, Китая, Северной Кореи и Ирана», — объясняют авторы доклада.

«Всё ради выгоды и преференций»

Администрация Белого дома уделяет внимание не только киберзащите, но и возможностям нападения. Так, в прошлом году американский лидер Дональд Трамп одобрил стратегию в сфере кибербезопасности, которая имеет как оборонительные, так и наступательные аспекты. В частности, в ней говорится об ответных мерах на «активность» России, Ирана, КНР и КНДР.

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Более того, Вашингтон перевёл Кибернетическое командование ВС США в боевой статус. Это позволяет американским военным каждый день проводить хакерские атаки в компьютерных сетях других государств, чтобы «вывести из строя кибероружие до того, как оно будет применено».

А в 2017 году военное ведомство США планировало заняться подготовкой государственных хакеров. На этот и другие IT-проекты выделили примерно $81 млн.

Как отметил военный политолог Андрей Кошкин, в последнее время появилось множество свидетельств, что правительство США осуществляет кибератаки против других государств.

В 2013 году бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден обнародовал сведения о работе американских спецслужб. Как выяснилось, АНБ производило сотни кибератак в год, в то время как тему кибербезопасности только начинали обсуждать в других странах. Спецслужбы взламывали почтовые и телефонные сети, прослушивали граждан, включая высших должностных лиц.

«Сильные державы нервируют Соединённые Штаты. Поэтому они распространяют ложные сведения о якобы вмешательстве других стран и используют это как основание, чтобы проводить свои разнузданные атаки — тотальную слежку, киберпоражение социальной инфраструктуры и так далее. Всё ради своей экономической выгоды и политических преференций», — сказал эксперт.