Хакеры массового поражения: США изучают возможности киберопераций в контексте применения традиционных вооружений

Пентагон намерен изучить вероятные последствия хакерского нападения на инфраструктуру Соединённых Штатов, которое может повысить эффективность либо заменить атаку с использованием традиционных видов вооружения, в частности оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в документе Академии ВВС Соединённых Штатов, с которым ознакомился RT. Авторы запроса утверждают, что Россия якобы «использовала против США элементы наступательных киберопераций». Как подчёркивают аналитики, обвинения в адрес Москвы абсолютно голословны. По их мнению, реальная цель Вашингтона — разработка собственного кибероружия, а также ведение полноценной кибервойны против геополитических противников.

Министерство обороны США тщательно изучает возможные последствия применения кибероружия в контексте его использования для усиления поражающей мощи традиционных видов вооружения или для замены таковых, а также ослабления военных возможностей страны. При этом в Пентагоне утверждают, что подобные операции в отношении США якобы проводит Россия.

В документе, посвящённом исследованию киберугроз в контексте их применения совместно с традиционными видами вооружения или против таковых, Россия указывается как одна из основных угроз для Вашингтона наряду с Северной Кореей и «агрессивными экстремистскими организациями».

«За минувшее десятилетие некоторые или все из упомянутых элементов наступательных киберопераций против США взяли на вооружение и применяли Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран и ряд агрессивных экстремистских организаций», — подчеркнули в Минобороны США.

Соединённые Штаты и другие страны Запада неоднократно выдвигали обвинения в адрес России: якобы Москва совершает хакерские атаки на их сетевую инфраструктуру. При этом никаких доказательств таких действий представлено не было. Как многократно подчёркивали российские официальные лица, подобные заявления, в частности риторика о «вмешательстве» Москвы в выборы в США, — инструмент внутриполитической борьбы.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло ранее в интервью RT отмечал, что подобные заявления позволяют Соединённым Штатам манипулировать общественным мнением: так власти США объясняют жёсткую политику в отношении своих «противников».

«Хакеры — это такая страшилка, которой проще всего пугать американское население, потому что они как птичий грипп: могут забраться в любой дом — и никто от них не защитит. Угроза, которая угрожает лично каждому гражданину США», — сказал он.

«США ведут крайне агрессивную политику»

В документе, с которым ознакомился RT, Академия ВВС США обращается к исследовательским организациям с просьбой представить отчёты о возможных последствиях применения кибероружия совместно с традиционными видами вооружения, в частности ОМУ, или против таковых.

«Как государственные, так и негосударственные субъекты-противники проявляют всё большее стремление использовать широкий спектр наступательных киберсредств для достижения различных политических и военных целей.

Такие операции в виртуальном пространстве продемонстрировали серьёзную уязвимость ключевой военной и гражданской инфраструктуры США и их союзников, а также масштабы возможных разрушений и потерь, сопоставимые с масштабами последствий использования кинетических средств, если не превосходящие их», — говорится в документе.

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Так, планируется выяснить, «как противники могут использовать наступательные кибероперации для повышения эффективности, боеспособности или усиления поражающего действия имеющихся в их распоряжении арсеналов ОМУ». Также исследователям предстоит дать ответ, как противники могут «использовать наступательные кибероперации для ослабления введённых США и их союзниками мер по защите от ОМУ». Кроме того, эксперты проанализируют, как наступательные кибероперации противников могут использоваться «в качестве альтернативы «традиционному» ОМУ».

Опрошенные RT политологи указывают, что под видом исследований, посвящённых защите Соединённых Штатов от киберугроз, Пентагон, напротив, может планировать наступательные операции в этой сфере. В июне 2018 года The New York Times сообщила, что киберкомандование США переведено в «боевой статус» и получило возможность проводить регулярные наступательные операции.

Политолог Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, указывает, что Пентагон активно использует хакерские атаки против других государств. Аналитик привёл в пример нападение на инфраструктуру Ирана, о котором стало известно благодаря разоблачениям экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Вашингтон утверждает, что на него нападают. Но мы видим, что всё происходит наоборот. США засылают вредоносные программы, наносят удары по другим странам. Простой пример — вывод из строя путём хакерских атак реакторов в Иране», — сказал он.

Напомним, в 2009—2010 годах вредоносная программа Stuxnet поразила компьютеры по всему миру. Этот вирус запустили американские спецслужбы, чтобы нарушить работу иранских центрифуг для обогащения урана. А в 2011 году американские правительственные хакеры организовали около 200 подобных атак. Об этом стало известно из материалов, опубликованных Эдвардом Сноуденом.

Судаков подчеркнул, что Соединённые Штаты фактически в открытую ведут кибервойну против стран, которых в Вашингтоне считают противниками.

«США ведут крайне агрессивную политику с точки зрения хакерства, и киберпространство для них давно является полем настоящих военных действий. В отличие от Китая, Ирана, России и КНДР, Соединённые Штаты являются лидерами по вмешательству в дела других стран», — добавил Судаков.

Кроме того, по мнению эксперта, запрос Минобороны к исследовательским организациям нацелен на сбор данных для американских спецслужб.

«США тратят большие деньги для того, чтобы примерно представлять кибервозможности других стран. Исследование — это лишь первая ступень работы спецслужб. Далее Вашингтон начнёт объявлять гранты за взлом объектов, привлекать хакеров с помощью частных IT-компаний и изучать их возможности. Получится что-то вроде «Взломай меня, если сможешь», — пояснил он.

В 2017 году Минобороны США и американский Национальный научный фонд планировали инвестировать около $81 млн в IT-проекты, включая подготовку госхакеров. Предполагалось сформировать команду высококвалифицированных специалистов и создать защитную сеть для отражения хакерских атак.

А в ноябре 2018-го американский лидер Дональд Трамп подписал акт о создании в стране Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Аналитики считают, что новая организация «прикроет тыл» войск США в развязанных ими же кибервойнах.