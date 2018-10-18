Лавров ответил на обвинения Запада в адрес России в кибератаках

Если с Россией разговаривают через СМИ, российская сторона ответит тем же, но конкретно и корректно. Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения со стороны ряда стран в хакерских атаках.

«Мне сложно серьёзно рассуждать на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через средства массовой информации. При всём уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьёзные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся специально для такого рода случаев», — отметил он.

Лавров отметил, что России вменили «обвинения шестимесячной давности».

«Совсем недавно нам также предъявили обвинения «четырёхлетней давности». Смерть бывшего вице-президента «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне, где ему было предоставлено политическое убежище, вновь стала предметом озабоченности британской администрации. Уже появились спекуляции о том, что к его смерти причастна Россия, потому что незадолго до этого он собирался рассказать о своих связях со спецслужбами», — добавил министр.

По его словам, «шесть месяцев — это ещё не предел», в связи с чем Россия будет готова к новым провокациям.

«Будем готовы и к более масштабным провокациям. Но наш ответ очень простой — если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», — указал он.

Ранее в российском МИД назвали кампанейщиной синхронные заявления Запада о «кибератаках» со стороны России.

В начале октября Британия обвинила Россию в кибератаках. Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

Франция, Канада и Германия поддержали данные обвинения.