«Примитивная русофобия»: почему глава МИД Литвы назвал Россию «главным источником гибридной угрозы» для ЕС

По мнению министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Россия является «главным источником» гибридной угрозы для ЕС. Глава литовского МИД призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству в сфере обороны и укреплению стратегических коммуникаций. Между тем в Совфеде эти заявления назвали «примитивной русофобией» и связали с желанием Вильнюса переложить свои оборонные расходы на партнёров. Эксперты, в свою очередь, отметили, что Евросоюз вряд ли обратит внимание на эти призывы, поскольку ему необходимо решить куда более насущные проблемы, в частности, миграционный кризис.

Россия является главным источником гибридной угрозы для Европейского союза. Такое мнение выразил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. По данным пресс-службы Совета ЕС, главы дипломатических ведомств 28 стран обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

«Мы (ЕС. — RT) всё ещё не решаемся назвать основной источник угроз — Россию», — заявил он.

Литовский министр выразил уверенность в необходимости координированного укрепления «устойчивости к гибридным угрозам». Он подчеркнул, что неотъемлемой частью безопасности и обороны в нынешнее время является стратегическая коммуникация.

«В борьбе с гибридными угрозами необходимо более тесное сотрудничество ЕС и НАТО, а также с восточными партнёрами — с Украиной и Грузией, у которых есть практический опыт в этой сфере», — подчеркнул он.

По его мнению, необходимо начать разработку соответствующих планов действий, обеспеченных ресурсами и технологиями, а также подкреплённых правовыми документами. Кроме того, Линкявичюс призвал к принятию мер в отношении российских телеканалов. По его словам, они якобы имеют пропагандистскую направленность.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс

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«Прежде всего мы должны устранить наши слабые места — перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран-членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе», — добавил глава МИД Литвы.

Вдобавок литовский министр указал на необходимость применения аналога американского акта Магнитского по всему европейскому континенту, а также призвал оказывать поддержку оппозиции в РФ, которая якобы постоянно сталкивается с нарушением прав человека.

Напомним, что на прошлой неделе президент Литвы Даля Грибаускайте заявила об опасениях из-за якобы возможного «вторжения России» в Прибалтику. При этом она подчеркнула, что российские вооружённые силы «в десять раз сильнее, чем войска НАТО». Литовский лидер также считает, что европейские государства проводят чересчур мягкую политику в отношении РФ.

«Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападёт. Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем», — сказала Грибаускайте в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Кроме того, она предостерегла страны Евросоюза от зависимости от российских энергопоставок. По её мнению, в этом вопросе нужна диверсификация, чему может помочь импорт сжиженного газа из Соединённых Штатов.

«Примитивная русофобия»

Литва пытается чужими руками и средствами решить вопрос собственной безопасности. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также отметил, что все заявления официальных властей Вильнюса скатились к «примитивной русофобии».

«Дело в том, что Литва уже превратилась в модератора всевозможных русофобских идей. Если Литва считает, что РФ представляет «угрозу» и нужно направить силы на противодействие, то пусть сама и обеспечивает всё это. Получается, что страна хочет силами «старших братьев» всё это решить. Это аналогично тому, чтобы затеять драку, а самому затем остаться в стороне», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Литва должна быть благодарна за такого соседа, поскольку только Россия принимает её сельхозпродукцию, которая в Европе никому не нужна.

«Все заявления литовских властей уже давно никому не интересны. Это примитивная русофобия, которая не имеет под собой оснований. Самое главное, что они ни копейки не хотят тратить на свою оборону и пытаются переложить это на своих партнёров», — заметил Джабаров.

Своими заявлениями литовские власти пытаются добиться выделения средств из бюджета Евросоюза. Такое мнение выразил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Власти Литвы пытаются обострять ситуацию, придумывают новые термины в виде «гибридной угрозы», чтобы не терять поступления средств из ЕС. Всё это попахивает прямым шантажом европейских бюрократов, но, мне кажется, что это не приведёт к желаемому результату. В Европе и так полно проблем, а денег всё меньше», — заметил он в разговоре с RT.

Политолог отметил, что европейские страны сейчас заняты решением миграционного кризиса, а потому не склонны обращать внимание на мифическую «российскую угрозу».

«Сегодня перед ЕС стоит архисложная проблема, связанная с миграционным кризисом. Сегодняшняя встреча, а также предстоящий саммит ЕС, в первую очередь, направлены на разрешении этой проблемы. Желание заглушить реальную проблему набившей оскомину русской мифической угрозой не увенчается успехом», — пояснил эксперт.