Грибаускайте предостерегла ЕС от «зависимости» от российского газа

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Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Spiegel предостерегла страны Евросоюза от зависимости от российских энергопоставок.
Грибаускайте предостерегла ЕС от «зависимости» от российского газа
  • Reuters

«Мы все должны вести экономическое сотрудничество и поддерживать диалог с другими странами, но тот, кто становится зависимым от энергопоставок одной страны, делает себя политически уязвимым», — подчеркнула она.

Грибаускайте отметила необходимость диверсификации энергоснабжения. По её словам, импорт сжиженного газа из Соединённых Штатов должен помочь ЕС достигнуть этой цели.

Ранее президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что Европе нет смысла менять поставки газа из России на американские, так как сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план президента Украины Петра Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки газопровода «Северный поток — 2».

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