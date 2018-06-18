Эксперт прокомментировал план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план президента Украины Петра Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт прокомментировал план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»
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По словам эксперта, линия поведения Киева направлена не на конструктивное сотрудничество и не на поиск взаимовыгодного решения, как сохранить после 2019 года транзит через украинскую систему.

«Ведь европейцы выступают за то, чтобы этот транзит сохранился, обращались к России с соответствующим предложением. Предложение было принято с условием, что будет найден механизм, который будет экономически эффективным и безопасным для России как покупателя транзита через Украину», — напомнил Гривач.

Как считает эксперт, предложение Порошенко вряд ли впечатлит Германию и другие страны Западной Европы.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал заявление директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям в Европе.

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